(16) 99963-6036
sexta, 22 de agosto de 2025
Fique ligado com Patricia Zani

Ficou inválido? seu imóvel financiado pode ser quitado sem você pagar nada

22 Ago 2025 - 13h17Por Patrícia Zani
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
patriciazani - patriciazani -

Conquistar a casa própria é o sonho de muitas famílias brasileiras. Para realizá-lo, a maioria recorre ao financiamento habitacional em bancos, como Caixa Econômica Federal, COHAB ou instituições privadas. Mas o que pouca gente sabe é que, em caso de invalidez do mutuário, pode existir o direito à quitação total do saldo devedor do imóvel.

O que garante esse direito?

Os contratos de financiamento habitacional costumam trazer um seguro obrigatório, que protege o mutuário em situações de invalidez total e permanente ou falecimento.
Assim, se a pessoa que assinou o contrato se torna permanentemente incapaz para o trabalho, o banco deve quitar a dívida do financiamento.

Exemplo prático do dia a dia

Imagine um trabalhador que financia sua casa pela Caixa. Anos depois, sofre um acidente grave ou uma doença incapacitante. Muitas vezes, ele e sua família continuam pagando as parcelas, sem saber que o contrato já poderia ser quitado e a hipoteca liberada.

Como funciona na prática

Para exercer esse direito, o mutuário deve:

  1. Efetuar uma análise minuciosa do contrato;
  2. Juntar laudos, exames e prontuários comprovando a invalidez;
  3. Nos casos de concessão de benefício por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez) o mutuário deve solicitar no INSS a carta de concessão da aposentadoria por invalidez;
  4. Levar esse documento até a instituição financeira onde contratou o financiamento.
  5. Requerer a quitação do saldo devedor e a emissão do termo de quitação para baixa da hipoteca.

Prazos e decisões judiciais

Alguns contratos preveem prazo de até 1 ano para solicitar a quitação. Porém, cada caso é um caso, sendo que a Justiça já reconheceu que esse prazo pode ser estendido.

Mais ainda: se o mutuário ou sua família continuaram pagando parcelas após a concessão da aposentadoria, é possível pedir a devolução dos valores pagos indevidamente.

Por que é importante buscar orientação?

Muitas famílias, por falta de informação, continuam pagando parcelas que não precisariam ser pagas. Outras perdem prazos ou não sabem como exigir a quitação junto ao banco.

A análise de cada contrato é essencial, já que os direitos podem variar conforme as cláusulas e as condições do seguro habitacional.

Conclusão

Se você ou alguém da sua família possui invalidez total e permanente e possui um financiamento habitacional, é importante verificar se o contrato prevê essa proteção. Esse pode ser o passo decisivo para quitar o imóvel e trazer mais tranquilidade financeira à família.

Existe uma máxima no Direito que diz: “Dormientibus non succurrit jus”, ou seja, o Direito não socorre aos que dormem.

Em outras palavras, quem deixa de buscar seus direitos dentro do prazo pode acabar perdendo a chance de exercê-los.

Em caso de dúvida, procure orientação jurídica especializada: um profissional poderá analisar seu contrato e indicar o melhor caminho para garantir esse direito.

patriciazanirodape

 

Leia Também

Cientista de São Carlos é reconhecido com o "Prêmio CBMM de Ciência e Tecnologia - 2025"
Artigo Rui Sintra10h04 - 22 Ago 2025

Cientista de São Carlos é reconhecido com o "Prêmio CBMM de Ciência e Tecnologia - 2025"

Escolas públicas - O retrato do descaso que alimenta a desigualdade
Artigo Rui Sintra07h49 - 18 Ago 2025

Escolas públicas - O retrato do descaso que alimenta a desigualdade

Desenvolvimento e Inovação Tecnológica no IFSC/USP/CEPOF: Terapia Fotodinâmica no Combate à Onicomicose
Artigos científicos com Kleber Chicrala17h21 - 17 Ago 2025

Desenvolvimento e Inovação Tecnológica no IFSC/USP/CEPOF: Terapia Fotodinâmica no Combate à Onicomicose

Professora será indenizada pelo Estado após assédio moral
Artigos Jurídicos Abalan Fakhouri08h00 - 17 Ago 2025

Professora será indenizada pelo Estado após assédio moral

Medidas Protetivas: entenda o que são e como funcionam
Direito em foco, conhecimento em pauta10h33 - 13 Ago 2025

Medidas Protetivas: entenda o que são e como funcionam

Últimas Notícias