Festa Junina com segurança: O que ninguém te conta, mas todo mundo precisa saber durante as comemorações.

Crédito: Divulgação

As festas juninas são uma tradição em quase todo o Brasil, e em São Carlos não é diferente. Época de reencontrar amigos, celebrar com a família, e saborear aquelas delícias típicas que aquecem o coração e o estômago. Mas, em meio a tanta animação, é fundamental lembrar que segurança e responsabilidade devem vir em primeiro lugar.

No artigo de hoje, trago de maneira simples os direitos e os cuidados que devemos ter durante estes festivos e gostosos meses de junho e julho.

- Cuidado com fogueiras e fogos de artifício

Se for acender uma fogueira, escolha um local aberto, longe de árvores, postes, fiações e, principalmente, longe de crianças. Nunca use álcool ou outros líquidos inflamáveis para iniciar o fogo.

Com os fogos de artifício, o alerta é ainda maior: prefira os que fazem barulho leve e, de preferência, deixe essa parte para profissionais. Além do risco de acidentes, os estampidos assustam idosos, crianças pequenas e, claro, os animais.

- Pets e fogos não combinam

Quem tem animal de estimação sabe: os fogos de artifício são um verdadeiro pesadelo pra eles. Deixe seu pet em um ambiente protegido, com o som da TV ou rádio ligado, e jamais o prenda com corrente, pois o desespero pode fazer com que ele se machuque tentando escapar.

- Alimentos típicos exigem atenção

A comida de festa junina é irresistível, mas cuidado com a procedência. Alimentos mal armazenados ou mal preparados podem causar intoxicação alimentar. Na dúvida, dê preferência ao que for feito em casa ou em locais confiáveis.

- Crianças exigem supervisão constante

Festa junina é sinônimo de alegria para os pequenos, mas também exige atenção redobrada. Evite deixar as crianças sozinhas perto da fogueira, dos fogos ou de barracas com objetos cortantes. E se o local for muito cheio, uma boa dica é colocar uma pulseira de identificação com nome e telefone dos responsáveis.

- Soltar balão é crime — e perigoso

Pode até parecer tradição, mas soltar balão é extremamente perigoso e, mais do que isso, é crime ambiental previsto em lei. O risco de causar incêndios em casas, florestas ou até em aviões é altíssimo. Por isso, essa prática deve ser completamente evitada.

- Aproveite com consciência

Festa junina boa é aquela em que todo mundo volta pra casa são e salvo. Então aproveite, dance, coma, se divirta — mas sem esquecer de cuidar de quem está ao seu lado e do ambiente ao seu redor.

Por hoje é só, até a próxima!

(*) O autor é advogado inscrito na OAB/SP sob o n° 263.064, pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho e Especialista em Direito do Consumidor, ex-diretor do Procon São Carlos/SP e ex-representante dos Procons da Região Central do Estado de São Paulo, Presidente da Comissão de Proteção e Defesa do Consumidor da 30ª Subseção da OAB/SP.

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

