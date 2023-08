Festa do Livro na USP de São Carlos - Uma festa para toda a família

Ocorre desde ontem (24), prolongando-se atéamanhã (26) a Festa do Livro da USP São Carlos (FLUSP-2023), um evento com periodicidade anual organizado pela Edusp, conjuntamente com todas as unidades e órgãos do Campus da USP de São Carlos, este ano, em sua oitava edição. De fato, sou um pouco suspeito para falar deste evento, já que, de forma singela, estou envolvido na organização dele, mas, de fato, está sendo uma festa que além de disponibilizar uma riquíssima feira de livros - aconselho aos meus leitores conferirem -, com descontos que podem chegar a 30%, está oferecendo aos visitantes, simultaneamente, uma programação cultural de elevado nível, englobando diversas atividades que vão desde a literatura, com a participação de renomados escritores, jornalistas e críticos literários, música, dança, apresentação circense e teatro, dentre outras atividades. Bate-papos literários sobre temas sociais, história, gênero, quadrinhos e cultura pop, com convidados conhecidos do público, estão sendo parte integrante desta grande festa que abre suas portas a toda a sociedade são-carlense.

Uma novidade nesta “FLUSP-2003” é a presença da Unidade Móvel USP, que é, literalmente, uma carreta cheia de atividades, apresentando o contexto histórico do Engenho São Jorge dos Erasmos, um sítio arqueológico mantido pela Universidade de São Paulo.

Quanto à programação prevista para amanhã, sábado, essa estará reservada ao público infanto-juvenil, com muita contação de histórias, espetáculo sobre dinossauros, shows musicais com trilha sonora de clássicos do cinema e uma peça de teatro na qual o enredo envolve uma princesa que é cientista. A crianmçada vai adorar! E, para fechar a “FLUSP-2023” com chave de ouro, uma grande festa-supresa está já alinhada e pronta.

Enfim, uma festa gratuita para toda a família que ocorrerá no vão livre do Edifício E1 da Escola de Engenharia de São Carlos - EESC (acesso pela entrada do Campus da USP localizada na Rua Miguel Petroni - São Carlos).

