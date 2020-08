Feira Virtual de Ciências realizada pelo CEPOF/ Instituto de Física de São Carlos – USP já conta com 525 inscritos

Neste novo contexto de pandemia e isolamento social, a equipe de Difusão de Ciências do CEPOF – INOF – IFSC - USP tem se reinventado. Enquanto a equipe de produção filma aulas no estúdio de TV do CEPOF – INOF – IFSC - USP, os trabalhos de Difusão junto às escolas continua, por meio de várias atividades, que incluem Desafios Virtuais de Ciências, com o tema “Ciência a Partir de Casa”. Por meio destes desafios, professores e alunos estão desenvolvendo e filmando experimentos desenvolvidos com os kits educacionais “Aventuras na Ciências”, doados pelo CEPOF – INOF – IFSC - USP. Todas essas ações com as escolas são desenvolvidas em conjunto com a Diretoria de Ensino – Região de São Carlos e com a Secretaria Municipal de Ensino.

Os vídeos produzidos estão sendo exibidos na TV e site gerenciados pelo CEPOF. Além disso, foi feita live pelo Prof. Euclydes Marega Jr., em comemoração ao evento “Marcha pela Ciência”, com a participação de diversas escolas. Como ação frequente, destaca-se a participação do CEPOF – INCT – IFSC - USP em reuniões semanais da EMEB Ulysses Ferreira Picollo, que trata do acompanhamento do sistema de ensino à distância e do Protocolo de Retorno às Aulas Presenciais, como parte do projeto EduSCar.

Reunião com Escola Municipal Ulysses Ferreira Picollo

Dentre as atividades futuras, neste mês de agosto o CEPOF – INCT –IFSC - USP fará a tradicional Semóptica – Semana da Óptica, que desta vez acontecerá através de recursos virtuais. Por fim, o CEPOF – INCT –IFSC - USP realizará em outubro a “Feira Virtual de Ciência e Tecnologia da USP/DE 2020”, que ocorrerá durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Já são mais de 97 Clubes de Ciências inscritos, com 525 professores e alunos envolvidos.

Reunião com os “Clubes de Ciência” criado e desenvolvido pelo Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica – IFSC – USP e a Diretoria de Ensino – Região de São Carlos e as escolas de São Carlos e região, com participação direta dos professores, diretores e alunos.

Os Clubes farão uma monografia e um vídeo explicando uma invenção importante e falando de seus inventores. A coordenadora de Difusão de Ciências, Profa. Wilma Barrionuevo está atendendo aos Clubes por meio de encontros virtuais. Após o evento, os vídeos serão transformados em material educacional para a TV e site do CEPOF e para o site do Ministério da Educação. As gravações com os professores do CEPOF – INCT – IFSC – USP explicando sobre o laser, a sua importância em seus 60 anos, e a Semóptica 2020 será exibido no canal 10 da Net de São Carlos e no site do CEPOF – IFSC – USP durante a Semana de Óptica .Faça sua inscrição e participe gratuitamente da Semana da Óptica – Semóptica 2020.

O Prof. Sebastião Pratavieira coordenará a equipe do CEPOF – INCT - IFSC -USP que anualmente julga os trabalhos da Feira. Os Clubes melhores colocados ganharão troféus, medalhas e certificados. Este trabalho é fruto de importante parceria entre o CEPOF – INCT - IFSC -USP e a Diretoria de Ensino, Região de São Carlos, que abrange sete municípios.A equipe coordenadora das ações de Difusão do CEPOF - USP são: Coordenadores Gerais: Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato( Diretor do IFSC –USP e Coordenador do CEPOF – INCT – IFSC –USP) , Prof. Dr. Euclydes Marega Jr. ( Coordenador de Difusão do CEPOF –IFSC –USP) e Prof. Dr. Sebastião Pratavieira; Coordenadora de Difusão junto às escolas: Profa.Dra Wilma Regina Barrionuevo; Coordenador de programas para TV e internet: Brás José Muniz; Coordenação de Difusão em Jornalismo Científico: Ms Kleber Jorge Savio Chicrala; Coordenadoras pela Diretoria de Ensino – Região de São Carlos; Dirigente Profª Débora Gonzalez Costa Blanco e Profa. Marilia Faustino. Fontes:Assessoria de Comunicação – IFSC/USP , Profa. Wilma Regina Barrionuevo - Coordenadora de Difusão junto às escolas ,e Jornalismo Científico de INOF –INCT – IFSC –USP : Coordenação de Difusão em Jornalismo Científico: Ms Kleber Jorge Savio Chicrala

