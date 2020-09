Feira de profissões da USP começa nesta quinta-feira (3) e será realizada de forma digital

Crédito: Divulgação

A Universidade de São Paulo (USP) realiza anualmente a tradicional Feira USP e as Profissões , onde todos os professores, pesquisadores, funcionários, colaboradores, parceiros, monitores, tanto do Campi do interior como da capital esclarecem dúvidas sobre os cursos e as unidades de ensino e pesquisas, e as vantagens de se estudar na USP. Participando intensamente desta Feira, o Instituto de Física de São Carlos (IFSC) -USP e seus integrantes, que tem como diretor o Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, sempre procuram contribuir e apoiar esta tradicional Feira USP e as Profissões , demonstrando e explicando a importância da física na carreira profissional e estudantil dos alunos que pretendem ingressar na Universidade (USP), e se formarem ou seguir carreira no mundo acadêmico, com o apoio da Pró-Reitoria de Graduação (PRG).

Este ano na versão digital, terá inúmeras informações, com estandes virtuais, vídeo e demonstrações com explicações sobre os cursos oferecidos, e inclusive Lives com participação e interação com os alunos e vestibulandos interessados, tendo o empenho constante nesta organização da ProfaDra Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado, pró-reitora de Cultura e Extensão Universitária (PRCEU) da USP.

Aproveitamos para indicar o site: uspprofissoes.usp.br

Sem a necessidade de inscrições prévias, a Feira USP e as Profissões – Edição Digital espera você. Entre no site do evento e participe. Vem pra USP você também !

Fontes: Kleber Chicrala -Jornalismo Científico do CEPOF – INCT – IFSC – USP e Jornal da USP.

