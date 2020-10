Feira de Ciências e Tecnologia DER São Carlos &CePOF/USP 2020

18 Out 2020 - 08h48

A Feira de Ciências e Tecnologia é uma ação desenvolvida pela Diretoria de Ensino - Região de São Carlos em parceria com oCentro de Pesquisa em Óptica e Fotônica – IFSC -USP financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e o Instituto Nacional de Óptica Básica e Aplicada financiado pelo CNPq, sediados no Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo (IFSC/USP) e busca desenvolver o protagonismo juvenil, o letramento científico e a alfabetização científica.

Mesmo nesse momento de isolamento social causado pela pandemia do Covid-19, foram formados 91 Clubes de Ciências cuja participação incluiu todas as escolas de anos finais do ensino fundamental e ensino médio da Rede Estadual da Região de São Carlos (36 escolas), 110 professores e 315 estudantes.

Convidamos você para prestigiar os trabalhos dos Clubes de Ciências das escolas estaduais da Diretoria de Ensino - Região de São Carlos. Conheça e curta os trabalhos de nossos estudantes protagonistas e seus professores brilhantes!

Professor Vanderlei Bagnato fala para a Rádio do Vaticano sobre os trabalhos da Academia A Pontifícia Academia das Ciências do Vaticano concluiu no dia 9 de outubro passado a sua Reunião Plenária, pela primeira vez realizada de forma virtual, devido à pandemia, que, aliás, foi um dos temas principais, devidamente sublinhado pelo Papa Francisco no início dos trabalhos: “Apesar de estarmos superconectados, verificou-se uma fragmentação que tornou mais difícil resolver os problemas que nos afetam a todos” (cf. n. 7). Portanto é significativo que esta sessão plenária virtual da Academia reúna várias disciplinas científicas diferentes; neste sentido, ela oferece um exemplo de como os desafios da crise da COVID-19 devem ser enfrentados através de esforços coordenados ao serviço de toda a família humana”. Em entrevista para a Rádio Vaticano, o cientista são-carlense Prof. Vanderlei SalvadorBagnato – Diretor do Instituto de Física de São Carlos (IFSC) - USP, membro da Pontifícia Academia das Ciências do Vaticano, comentou os trabalhos da Plenária e os desafios que a sociedade enfrenta com o CoronaVírus – Covid 19, bem como a importância da ciência e de sua acessibilidade.

