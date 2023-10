Feira de Ciência e Tecnologia será realizada neste sábado no Ginásio Milton Olaio Filho

A Feira de Ciência e Tecnologia da USP São Carlos tem entrada gratuita, e conta com a participação de diversos alunos e professores de escolas de São Carlos e região, que também participam de aproximadamente 300 Clubes de Ciência, segundo a dirigente Débora Gonzáles Costa Blanco – DRE, e foram desenvolvidos nas escolas da rede estadual e regional de ensino, criados na parceria com o CEPOF – INCT – IFSC – USP e a diretoria de ensino – Regional de São Carlos(DRE), somado ao trabalho de difusão científica e materiais/painéis preparados pela equipe de difusão científica do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) – INCT – IFSC – USP, a filmagem e registro e veiculação da referida Feira de Ciências e Tecnologia estará disponível no site do CEPOF-INCT – IFSC -USP, e com a equipe da PROVE ( canal 10 da Net São Carlos) no canal 10 da NET – São Carlos, inclusive com entrevistas inéditas realizadas pelo jornalista/radialista Kleber Chicrala (Jornalismo Científico e Difusão Científica do CEPOF – INCT – IFSC – USP) e editada pela Candiano Produções.

Esta feira de ciência e tecnologia vem tradicionalmente possibilitando aos estudantes e escolas participantes apresentarem seus projetos desenvolvidos nas escolas e Clubes de Ciências, e este ano faz parte do Festival Araucária promovida pela Prefeitura Municipal de São Carlos, dando ao público (que visitaram a Feira) a oportunidade de conhecerem as pesquisas e experimentos desenvolvidos pelos alunos, professores e escolas participantes dos Clubes de Ciência de uma forma prática, e também as pesquisas e ações de difusão científica realizadas pelo Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) – INCT – IFSC – USP, e as práticas de ensino realizadas no laboratório de ensino do IFSC – USP. E ao final, as escolas e alunos participantes serão premiados pelos trabalhos vencedores deste ano.

Para o Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPOF – INCT – IFSC – USP , que é um tradicional defensor da difusão científica, essa ação de difusão científica soma muito às ações educativas que tradicionalmente realizam, e beneficia diretamente a sociedade em geral.

A dirigente da Diretoria de Ensino – Região de São Carlos, Profa Débora Gonzáles Costa Blanco, explica e completa dizendo: “ O evento ocorrerá no Ginásio Milton Olaio Filho e contará com 300 clubes de ciências, estará aberto a visitação pública das 10h às 17 h. Serão 1440 estudantes e mais de 300 docentes celebrando a ciência. Será expostos à visitação experimentos e pesquisas realizados ao longo do ano pelos clubes de ciências das escolas estaduais da região de São Carlos cujo tema centra-se em “ Como a ciência e tecnologia corroboram para a vida. A Feira de Ciências e Tecnologia da Diretoria Regional de Ensino é a porta de entrada dos Clubes de ciências à outras feiras e competições. Em edições anteriores os medalhistas da feira participaram com seus trabalhos na Mostra Nacional de Feiras de Ciências e Engenharia (FEBRACE) e na feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo ( FeCEESP). O objetivo da Feira de Ciências da Diretoria Regional de Ensino de São Carlos é desenvolver e incentivar o protagonismo e o letramento científico. Anualmente são oferecidas formações aos docentes e coordenadores pedagógicos sobre a formação de clubes e o desenvolvimento de pré iniciação científica em âmbito escolar “, completa a dirigente regional.

Fontes: Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPOF – INCT – IFSC – USP ; Prof. Dr. Euclydes Marega Jr – Coordenador de Difusão Científica – CEPOF – INCT – IFSC – USP ; Profa Dra Wilma Barrionuevo – Difusão Científica do CEPOF – INCT – IFSC – USP ; Ms.Kleber J. S. Chicrala – Jornalismo Científico / Difusão Científica do CEPOF – INCT – IFSC – USP; Profa Débora Gonzáles Costa Blanco – Dirigente Regional - DRE ; Prof. Roselei Aparecido Françoso - Secretario Municipal de Educação, e Prof. Dr. José Galizia Tundizi – Secretario Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de São Carlos.

