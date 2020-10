Evitando infecção durante uso de ventilação mecânica

O processo de intubação, isto é, uso de um tubo introduzido pela traqueia, é um procedimento médico rotineiro. Ele é realizado sempre que há necessidade de sustentar a respiração do paciente ou pelo fato de estar com doenças respiratórias, ou pelo fato de que seu sistema nervoso não está dando o devido comando aos pulmões para inflarem e desinflarem.

O tubo é um elemento estranho ao corpo, e na região que ele fica, há muco e outros fluidos, que em situação normal estão sendo constantemente trocados. Porém , na presença do tubo, eles se acumulam e com isto começa o processo de multiplicação bacteriana e as infecções se estabelecem. É comum um paciente intubado, ter pneumonia, ser estar com ela antes do procedimento. Este é um sério problema neste necessário procedimento. Procurando evitar as infecções que os pacientes intubados sofrem, pesquisadores do CEPOF - IFSC – USP desenvolveram um tubo endotraqueal especial que evita a formação de colônias bacterianas, evitando as infecções. O trabalho foi recentemente publicado pela prestigiosa revista da Academia Americana de Ciências – ProcedingsoftheNationalAcademyof Science ( PNAS – Agosto de 2020). O trabalho consiste em aderir aos tubos endotraqueais uma molécula de curumim, em toda sua superfície. Esta molécula é totalmente amigável ao ser humano, não causando nenhum problema. Em seguida, uma fibra óptica, pouco mais grossa que um fio de cabelo ilumina o interior do tubo. Quando as moléculas são iluminadas, um processo chamado de ação fotodinâmica, ocorre na superfície, produzindo espécies reativas de oxigênio, que atacam as bactérias, evitando a infecção. Os ensaios em laboratório mostraram que com tal sistema, as colônias bacterianas não se formam e a infecção é evitada. As figuras abaixo ilustram o processo.

A equipe está agora realizando mais testes e ensaios para finalmente testar em seres humanos. Se bem sucedido, a solução poderá ser um alivio para os problemas de infecção relacionados om a ventilação mecânica em todo mundo. Em especial , para um momento grave como este , onde infecções respiratórias constituem nossos problemas, a solução poderá , inclusive eliminar algumas complicações da COVID.

Para o Diretor do Instituto de Física de São Carlos – USP, e coordenador do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica, Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, as pesquisasdesenvolvidas no CEPOF – IFSC – USP trazem benefícios e soluções diretas para toda a sociedade.

Fontes: Kleber Chicrala – Jornalismo Científico do INOF – CEPOF – IFSC – USP eDiretoria do IFSC – CEPOF – USP Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato





