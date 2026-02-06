(16) 99963-6036
sexta, 06 de fevereiro de 2026
Artigo Rui Sintra

Estudo com contribuição da USP São Carlos revela como quimioterápicos afetam células do coração

06 Fev 2026 - 14h58Por Rui Sintra
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Estudo com contribuição da USP São Carlos revela como quimioterápicos afetam células do coração -

Medicamentos essenciais no combate ao câncer, a doxorrubicina e a vincristina salvam vidas todos os dias. Mas também carregam um desafio conhecido pelos médicos: em alguns casos, podem provocar danos ao coração. 

Uma nova pesquisa publicada na revista científica “Langmuir” – da American Chemical Society (ACS), da autoria de pesquisadores da Universidade de Antioquia (Colômbia) e do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP), ajuda a entender melhor por que isso acontece — e abre caminho para tratamentos mais seguros no futuro. 

O estudo analisou como essas drogas interagem com estruturas que imitam a camada externa das células do músculo cardíaco, a membrana celular. Essa “capa” funciona como uma barreira protetora e também como uma central de comunicação, controlando o que entra e sai da célula. Entretanto, pequenas mudanças em suas propriedades físicas podem afetar o funcionamento do coração ao longo do tempo. 

Os pesquisadores observaram que a doxorrubicina tende a deixar essa camada mais rígida. Isso pode parecer um detalhe técnico, mas não é: células cardíacas precisam de certa flexibilidade para suportar os movimentos constantes do coração. Quando essa estrutura fica mais “dura” do que deveria, pode se tornar mais vulnerável a falhas e danos acumulados. 

Já a vincristina mostrou um comportamento diferente. Em vez de aumentar a rigidez, ela altera a forma como as moléculas dessa membrana se organizam. Essa reorganização também pode prejudicar o funcionamento normal das células, mas por um mecanismo distinto. A principal conclusão é que, embora os dois remédios possam afetar o coração, eles fazem isso de maneiras diferentes. Em algumas condições, a vincristina pode inclusive aumentar a flexibilidade da membrana, se contrapondo ao efeito enrijecedor da doxorrubicina. Isso explica do ponto de vista microscópico o que médicos já haviam descoberto empiricamente: um tratamento associando as duas drogas diminui os efeitos colaterais no coração.

O que isso muda na vida dos pacientes?

Entender esses mecanismos com mais clareza traz vários benefícios potenciais.
Se os médicos souberem exatamente como cada droga pode impactar o coração, poderão escolher esquemas de tratamento mais adequados para cada paciente — especialmente para quem já tem histórico de problemas cardíacos; 

Com base nesse tipo de informação, exames cardíacos podem ser direcionados para detectar sinais mais específicos e precoces de alteração. Em vez de identificar o problema apenas quando os sintomas aparecem, seria possível agir antes que o dano se torne mais sério. 

Ao revelar exatamente como essas drogas interagem com modelos simplificados da membrana das células do coração, este estudo oferece pistas valiosas para a criação de novas versões dos remédios e com a mesma eficácia contra o câncer, mas menor risco para o sistema cardiovascular, podendo também ajudar no desenvolvimento de substâncias protetoras, usadas junto com a quimioterapia. 

Hoje, muitos pacientes vencem o câncer e vivem por décadas após a terapia. Reduzir os efeitos colaterais no coração significa aumentar as chances de uma vida longa e com menos limitações depois da cura. Esse é um dos grandes objetivos da oncologia moderna, ou seja, não apenas tratar o câncer, mas preservar ao máximo a saúde geral do paciente. 

Embora os testes tenham sido feitos em modelos de laboratório que imitam células cardíacas — e não diretamente em pessoas —, eles oferecem um retrato detalhado do que pode estar acontecendo no organismo. 
Ao transformar fenômenos microscópicos em informação prática, a ciência dá mais um passo para tornar o tratamento do câncer não só mais eficaz, mas também mais seguro. 

Assinam este estudo os pesquisadores Jorge A. Ceballos (doutorando visitante no IFSC/USP), Juan C. Calderón e Marco A. Giraldo, todos da

Universidade de Antioquia, e o Prof. Paulo Barbeitas Miranda (IFSC/USP).
Confira o original deste estudo em - https://www2.ifsc.usp.br/portal-ifsc/wp-content/uploads/2026/02/the-anticancer-drugs-doxorubicin-and-vincristine-differently-impact-the-stiffness-of-langmuir-monolayers-that-mimic-the.pdf 

(Rui Sintra – Jornalista – IFSC/USP)

Rui Sintra

Leia Também

Benefício Assistencial (LOAS) negado: quando o direito ao mínimo existencial é barrado pelo sistema
Fique ligado com Dra. Patrícia Zani15h10 - 06 Fev 2026

Benefício Assistencial (LOAS) negado: quando o direito ao mínimo existencial é barrado pelo sistema

Os direitos do consumidor diante de prejuízos causados por problemas meteorológicos
Colunistas23h23 - 03 Fev 2026

Os direitos do consumidor diante de prejuízos causados por problemas meteorológicos

Estabelecimento indenizará hóspede pela divulgação de dados sensíveis
Artigos Jurídicos Abalan Fakhouri08h00 - 01 Fev 2026

Estabelecimento indenizará hóspede pela divulgação de dados sensíveis

Fotobiomodulação: Linhas de pesquisas desenvolvidas no CEPOF CEPIX IFSC - USP trazem benefícios
Artigos científicos com Kleber Chicrala07h00 - 01 Fev 2026

Fotobiomodulação: Linhas de pesquisas desenvolvidas no CEPOF CEPIX IFSC - USP trazem benefícios

Quando o banco toma o veículo, a dívida acaba? Nem sempre
Colunistas19h20 - 31 Jan 2026

Quando o banco toma o veículo, a dívida acaba? Nem sempre

Últimas Notícias