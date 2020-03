Estresse (quando saber se ele está acima do saudável) capítulo 3

O estresse (ou stress, em inglês) é um sintoma que muda nosso estado de forma indescritível. Ele pode ser caracterizado por sensações de irritação, medo, desconforto, preocupação, frustração, indignação, nervoso, e ser motivado por diversas razões distintas, muitas vezes, a causa para o estresse é desconhecida.

Quando o estresse interfere na sua vida, tornando difícil passar dias tranquilos por um longo período, ele pode ser mais perigoso tanto para mente quanto para o corpo. Isso acontece porque o estresse também leva a incômodos físicos.

Segundo a Associação Americana de Psicologia, há três tipos de estresse: estresse agudo, estresse agudo episódico ou estresse crônico. Além disso, existe o Transtorno do Estresse Pós-traumático.

Estresse agudo. O estresse agudo é uma reação do corpo a um momento ou fato estressante, sintomas da reação aguda ao estresse passam em grande parte pelos sintomas ansiosos como: ativação psíquica, instabilidade de humor, apreensão e insegurança, a Associação Americana de Psicologia ainda descreve sintomas físicos de quem passou por estresse agudo: Dor de cabeça tensional, dor nas costas, dor na mandíbula, dores musculares em geral, azia, gases, diarréia, palpitações cardíacas, aumento de pressão, mãos suando.

Estresse agudo episódico. A Associação Americana de Psicologia ainda define o estresse agudo episódico, que é quando esses estímulos que causam as reações agudas ao estresse se repetem com frequência.

Neste caso, os sinais são os sintomas do estresse agudo, mas prolongados. Como: dores de cabeça tensionais persistentes, enxaqueca, hipertensão, dor no peito e doenças cardíacas.

Estresse crônico. Quando uma pessoa se mantém continuamente estressada, e isso faz parte da rotina, o estresse pode estar se tornando crônico, as reações do corpo ao estresse e os sintomas não vão embora, afetando diversas áreas da vida.

O estresse crônico é um fator de risco para ansiedade e depressão.

De acordo com o psiquiatra Mário Louzã, o estresse crônico é prejudicial ao corpo principalmente porque alguns hormônios, particularmente o cortisol, começam a entrar em ação. "Se o cortisol fica muito elevado durante dias, semanas, começa a gerar problema para o organismo, que não foi feito pra ter esse hormônio em sobrecarga", explica ele.

Alguém que tem estresse crônico apresenta sintomas físicos e emocionais, como: fadiga, desgaste, mal estar, cansaço, esgotamento, aumento da vigilância, dificuldade em relaxar e descansar, desânimo, tristeza, sensação de fracasso, dificuldade de sentir prazer, alteração do sono.

Transtorno do estresse pós-traumático. Quando o episódio que desencadeou o estresse agudo representou ameaça à sua vida ou à vida de terceiros, é possível que a pessoa desenvolva o transtorno do estresse pós-traumático (TEPT), pode ser definido como um distúrbio da ansiedade caracterizado por um conjunto de sinais e sintomas físicos, psíquicos e emocionais.

Esse quadro ocorre devido à pessoa ter sido vítima ou testemunha de atos violentos ou de situações traumáticas que representaram.

Quando ele se recorda do fato, revive o episódio como se estivesse ocorrendo naquele momento e com a mesma sensação de dor e sofrimento vivido na primeira vez, tal recordação, conhecida como revivescência, desencadeia alterações neurofisiológicas e mentais.

O estresse é um sentimento normal. Ele pode, inclusive, ajudar uma pessoa em seu dia a dia, melhorando seu desempenho no trabalho, quando o estresse é muito grande, você pode senti-lo em seu corpo por meio de algumas reações específicas.

Pode reparar, quando você está muito estressado, você pode notar: Um ritmo cardíaco acelerado, Batimento fora do ritmo, Respiração acelerada, Sudorese, Tremores, Sintomas físicos do estresse. Além de mexer com a sua cabeça, o estresse também se manifesta no seu corpo, a longo e a curto prazo.

Os sintomas físicos do estresse são: Manchas roxas no corpo, Fezes soltas, Necessidade frequente de urinar, Boca seca, Problemas para engolir, Dificuldade para dormir, Queda de cabelo em excesso, Cansaço demasiado, Alergias de pele, Gastrite e úlceras, Tensão muscular, Imunidade baixa, Dores de cabeça, Mudanças de apetite, Acne incomum e Refluxo.

Sabemos que o grau de estresse é prejudicial quando começa a interferir no equilíbrio do corpo humano. E dois sinais importantes da saúde são o sono e a alimentação, quando essa tensão compromete o sono, causando hipersonia ou insônia, e a alimentação, levando a um apetite exagerado ou a inapetência, o estresse está a um nível preocupante, acrescentando que nenhuma pessoa está livre do problema, já que até bebês podem sofrer de estresse.

Uma pessoa pode sentir estresse em alguns momentos importantes de sua vida, motivada, possivelmente, por ansiedade, apreensão e preocupação, como por exemplo: Começar em um emprego novo ou escola nova, Mudar-se para uma casa nova, Casar-se, Ter um filho, Terminar um relacionamento, Uma doença, seja com você ou com um amigo ou ente querido, é uma causa comum de estresse.

Sentimentos de estresse e ansiedade são comuns em pessoas que se sentem deprimidas e tristes também.

Alguns medicamentos podem provocar ou piorar os sintomas de estresse. Estes podem incluir: Alguns medicamentos inalados usados para tratar asma, Medicamentos para tireoide, Algumas pílulas dietéticas, Alguns remédios para resfriado, Produtos com cafeína, cocaína, álcool e tabaco também podem provocar ou piorar os sintomas de estresse e ansiedade.

Quando essas sensações ocorrem com frequência, a pessoa pode ter um distúrbio de ansiedade. Outros problemas em que o estresse pode estar presente: Transtorno obsessivo compulsivo (TOC), Síndrome do pânico, Transtorno por estresse pós-traumático (TEPT).

Procure um médico se esses e outros sintomas surgirem e estiverem lhe causando preocupação. Além do mais, estes não são sinais exclusivos de estresse, mas também de problemas de saúde mais graves.

Estar preparado para a consulta pode facilitar o diagnóstico e otimizar o tempo. Dessa forma, você já pode chegar à consulta com algumas informações.

Olá fiéis leitores, como em algumas patologias mais complexas e para um bom entendimento peço que aguardem mais colunas relacionadas ao estresse, desde já muito obrigado e até nosso próximo capítulo, forte abraço.

(*) O autor é graduado em Fisioterapia pela Universidade Paulista Crefito-3/243875-f Especialista em Fisioterapia Geriátrica pela Universidade de São Carlos e Ortopedia.

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também