Estocagem de alimentos e outros produtos - irei denunciar

Não tem sido raras as vezes que observamos nas redes sociais situações de pessoas querendo estocar alimentos e outros produtos, principalmente agora durante a pandemia do coronavírus em nosso país, principalmente em nossa cidade. Se aumentado, esse comportamento deplorável pode obrigar as autoridades a racionar a venda de produtos, caso os mesmos comecem a escassear, embora hoje , felizmente, o abastecimento esteja assegurado. Embora não seja considerado crime, em termos legais e no momento atual, pessoalmente considero uma ação criminosa em face da situação que estamos passando. Mais do que ser um ato de egoísmo de quem o pratica, eu, repito, considero um crime que lesa a coletividade e que deverá denunciado e combatido por nós, cidadãos de bem. Quem faz esse tipo de ação, não tem a mínima dúvida em prejudicar os outros, não se importa com as necessidades alheias e apenas quer assegurar seu próprio bem estar e de sua prole. Quem não olha para sociedade, não merece pertencer a ela. Assim, prometo solenemente que se observar uma situação dessas em algum dos supermercados da cidade de São Carlos farei o maior barraco publicamente, para que quem cometa essa barbárie fique publicamente famoso(a) nas redes sociais. Não é só o coronavirus que é perigoso para todos nós, mas sim esse tipo de gente que convive conosco.

(*) O autor é Jornalista profissional / Membro da GNS Press Association (Alemanha) / Correspondente internacional freelancer.

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

