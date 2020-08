Esquecimento é normal ?

Crédito: Pixabay

Com tantos afazeres diários, é comum esquecermos onde guardamos determinado objeto, não lembrarmos de tomar o medicamento ou mesmo entrarmos no supermercado para comprar algo e acabarmos saindo com coisas completamente diferentes. Isso com certeza já aconteceu com você também.

Mas, saiba que pequenos lapsos de memória nem sempre são sinônimo de doença. Na grande maioria das vezes, devido à própria correria do dia a dia e das muitas preocupações que temos, o esquecimento se relaciona a desatenção dada a determinada tarefa, não a uma condição patológica.

Com o passar do tempo esses esquecimentos se tornam mais frequentes, pois a capacidade da alternância de atenção passa a ser mais difícil, e outras pequenas falhas cognitivas tendem a acontecer.

A memória exige mecanismos complexos, onde se soma atenção, concentração, repetição e capacidade de associação. Além disso, sabe-se que a memória é mediada por emoções e interesses. Assim, algumas pessoas tendem a lembrar mais dos assuntos que gostam, como datas de filmes ou jogadores de futebol, enquanto se esquecem de datas ou compromissos.

Entretanto, quando esses lapsos de memória se tornam frequentes e atrapalham as atividades diárias é importante se certificar de que não há nenhuma causa patológica para isso.

A falha de memória pode estar relacionada a morte de células cerebrais, ocasionando perda de funções cognitivas (como na Doença de Alzheimer); pode estar relacionada a doenças psiquiátricas, como depressão e ansiedade; pode ser reflexo de hábitos como privação do sono e também pode ser sintoma de distúrbios mentais ou problemas neurológicos.

Sempre que a queixa de esquecimentos for mantida por longos períodos, ou quando for progressiva, com a percepção de estar cada vez mais importante é necessário uma avaliação médica.

Um diagnóstico precoce pode estacionar ou reverter um quadro de esquecimento, dependendo de sua causa, levando a melhor qualidade de vida ao paciente e aos seus familiares.

Se você teve que mudar hábitos diários, passou a usar agendas ou teve mudanças no estilo de vida e no convívio social devido a esquecimentos é hora de procurar ajuda.





