Equipe do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica/Instituto de Física de São Carlos – USP e da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos - IEP trabalham para implantação do curso de Pós-Graduação em Laser em Saúde.

O projeto inovador da implantação do curso de Pós-Graduação em Laser em Saúde envolvendo a Santa Casa de São Carlos - IEP e o CEPOF – INCT -IFSC - USP, abre a oportunidade para os profissionais da área de saúde pesquisarem, e dominarem as inovadoras técnicas, e os conhecimentos do Laser na área da saúde.

As inscrições dos interessados estarão abertas até o dia 20, no curso de pós graduação intitulado: “Curso de Pós-Graduação em Laser em Saúde”, sendo que a previsão de início das aulas é para o dia 27 de julho próximo.

Estão sendo disponíveis 35 vagas, onde esta pós-graduação vem ao encontro das necessidades de mercado e capacitação/especialização dos profissionais da área de toda região.

O conteúdo programático das disciplinas estão direcionados para temas fundamentais em Laser e Terapia Fotodinâmica, dominadas pelos pesquisadores do Grupo de Óptica do Instituto de Física de São Carlos (IFSC - USP), e do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) - CEPID - FAPESP. Durante as aulas serão abordados inclusive, os processos fotofísicos e fotoquímicos para os profissionais de áreas como (a exemplo): medicina, odontologia, enfermagem, fisioterapia, farmácia, estética, podologia e educação física, dentre outros ligados direta ou indiretamente a área da saúde.

Com duração de 18 meses, e um total de 400 horas, as aulas ocorrerão no período das 08h00 e às 17h00, sendo programadas para serem realizadas um final de semana por mês.

A proposta teve o apoio da direção da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos – IEP, com a contribuição direta do pesquisador e coordenador do CEPOF – INCT – IFSC -USP , Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, e do pesquisador Dr. Antonio Aquino Jr, que acreditam na necessidade da educação e capacitação contínua dos profissionais da área de saúde.

Para fazer sua inscrição e entender as normas do curso: Santa Casa de Misericórdia de São Carlos – IEP

Fontes: Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador CEPOF – INCT – IFSC – USP; Dr. Antonio Aquino Jr – CEPOF – INCT – IFSC – USP; André Mascaro – Gerente do IEP da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos; Rui Sintra – Assessoria de Comunicação – IFSC/USP; kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica CEPOF – INCT – IFSC – USP.