Empresa de São Carlos faz homenagem ao pesquisador Vanderlei Bagnato

“Trabalhar pela ciência, torna o homem cada vez melhor e conhecer seu mundo e o relacionamento entre as coisas e as pessoas faz com que sejamos capazes de cada vez mais interferir para o bem e para o progresso”. Estas foram as palavras iniciais do pesquisador são-carlense ao serviço do Instituto de Física de São Carlos (USP) e do Centro de Pesquisas em Óptica e Fotônica (CePOF) ao ter sido surpreendido, semana passada, com uma pequena homenagem feita por uma empresa de nossa cidade (Alliance). Convenhamos que esse gesto, essa atitude, não é muito habitual, já que os diálogos entre os setores produtivo e acadêmico, embora tenham melhorado muito, ainda não atingiram o nível desejado para a concretização de uma Sillicon Valley brasileira. Contudo, existem sinais de que isso possa ocorrer num futuro não muito longínquo. Apesar da pesquisa científica ocorrer dentro dos laboratórios especializados contidos nas universidades e em diversos outros polos, os seus resultados chegam na sociedade e na maioria das vezes fazem a diferença. Em um artigo assinado por Vanderlei Bagnato, o cientista afirma que, paulatinamente, se vai estabelecendo e estreitando vínculos entre (neste caso) a Universidade de São Paulo e a sociedade brasileira, dando como exemplo as instituições onde trabalha, que além de realizarem pesquisa na fronteira do conhecimento, também realizam diversos trabalhos com empresas, procurando melhorar seus produtos e trazer novas tecnologias que as ajudem a contribuir para resolver muitos dos problemas que afligem a sociedade. Um dos exemplos dessa interação, repetimos, não muito usual, veio da empresa da nossa cidade, acima mencionada, que, através de vários projetos realizados conjuntamente com a USP, teve a oportunidade de desenvolver microscópios cirúrgicos e odontológicos de precisão e que estão agora disponíveis no mercado, auxiliando muitos profissionais dessas áreas a darem seu melhor para cuidarem de nossos cidadãos, sendo que a boa prática de um profissional é cada vez mais dependente de instrumentos apropriados e de alto conteúdo tecnológico. Para Bagnato, “ter o reconhecimento de colegas cientistas é comum na academia, mas ter reconhecimento espontâneo de empresas com as quais trabalhamos é uma novidade e demonstra que estamos no caminho certo na evolução do conhecimento, mas também com a devida responsabilidade social e econômica para com o país”. O pesquisador afirmou que os cientistas não trabalham para ser homenageados e nem realizam os seus trabalhos sozinhos, sendo que tudo o que fazem é por obrigação de oficio e compromisso com a sociedade. Aproximar cada vez mais as empresas das universidade continua a ser algo imprescindível.

O autor é jornalista profissional / correspondente para a Europa pela GNS Press Association / EUCJ - European Chamber of Journalists / European News Agency) - MTB 66181/SP.

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

