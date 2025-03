EMBRAPII: CooperaÃ§Ãµes entre Universidade e empresas

Crédito: Divulgação

O Campus USP de São Carlos recebe no próximo dia 15 de abril, ao longo de todo o dia, um evento muito especial dedicado às empresas, empresários, pesquisadores e empreendedores. Nesse dia, entre as 08h30 e as 18h00, o Auditório “Prof. Sérgio Mascarenhas” irá acolher “Um dia de Conhecimento e Oportunidades para Parcerias”, um simpósio promovido pela Unidade EMBRAPII do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP) e que tem como foco o estabelecimento de cooperações entre a Universidade e as empresas. A abertura do evento estará cargo do coordenador-geral da Unidade EMBRAPII-IFSC/USP, Prof. Vanderlei Bagnato, que dissertará sobre a criação e funcionamento da citada Unidade, seguindo-se a apresentação da EMBRAPII - Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial pelo seu presidente, Dr. Álvaro Prata. Este é certamente um evento que interessa a muitos dos meus leitores, tendo em consideração o universo de áreas que estarão abrangidas nas abordagens que acontecerão nesse encontro. Os grandes destaques vão para as apresentações que serão feitas, nomeadamente, do Centro de Robótica e Quantum Science to Health, com a participação do Prof. Dr. Marcelo Becker; do Laboratório de Apoio Tecnológico (LAT) do IFSC/USP, que apresentará diversos projetos já concluídos e em curso; do “Projeto Eureka”, através da participação do Prof. Luís Arnaud; e, ainda, uma sessão para a apresentação de empresas e suas necessidades de projetos, com a discussão para as possibilidades para a realização de parcerias com a Unidade EMBRAPII-IFSC/USP, cofinanciadas. Por último, já no final da tarde, será ministrada uma aula pública pelo Prof. Vanderlei Bagnato para os alunos de escolas públicas e particulares de São Carlos, com o tema: “A Inovação e os benefícios para a Sociedade” As inscrições para este evento vão até dia 31 de março e para conferir todo o programa e forma de inscrição, acesse - https://www2.ifsc.usp.br/portal-ifsc/simposio-embrapii-ifsc-usp-um-dia-de-conhecimento-e-oportunidades-para-parcerias/

O autor é jornalista profissional/correspondente para a Europa pela GNS Press Association / EUCJ - European Chamber of Journalists/European News Agency) - MTB 66181/SP.

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

