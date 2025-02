Em testes nos Estados Unidos - Colar bovino estimula a reprodução e apoia a saúde animal

Uma das formas de promover a ovulação nas vacas para que possa ocorrer a inseminação e a consequente gravidez, é através da administração de hormônios aplicados de forma periódica, sendo que essa operação é normalmente feita por veterinários.

Agora, através de um processo inovador, pode ser colocado um colar no pescoço das vacas que, devidamente programado, pode realizar a injeção automática de hormônios de forma periódica para estimular a reprodução. Esta foi uma tecnologia desenvolvida dentro da Unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII) do Instituto de Física de São Carlos (IFSC-USP), tendo já gerado uma patente e um protótipo que foi testado por especialistas da Texas A&M University (USA).

O sistema permite, de forma simples, o manuseio de milhares de vacas simultaneamente, gerando impactos diversos no agronegócio. O projeto foi desenvolvido em parceria com uma startup sediada no Estado de São Paulo e com apoio do SEBRAE, sendo que o protótipo foi devidamente testado perante especialistas em reprodução animal da “Animal Science – Texas A&M University” e em fecundação anima do Estado do Texas (USA).

Nesta versão inicial, o colar foi idealizado para injetar três hormônios, e, como um deles precisa de refrigeração, o colar também tem a capacidade de se transformar em um mini-refrigerador com o auxílio de uma bateria, podendo assim manter os reservatórios refrigerados em até quinze dias.

Teste iniciais já haviam sido feitos no Brasil, mas os testes no Estado do Texas foram fundamentais para a consolidação da ideia e deste inovador projeto.

Acompanhe a entrevista feita a um dos responsáveis pela Unidade EMBRAPII do IFSC/USP, o docente e pesquisador desse Instituto, Prof. Daniel Varela Magalhães - https://youtu.be/D4upwCG7VKw