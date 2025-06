Em Portugal - Brasileiros lideram a abertura de novos negócios

Rui Sintra - Crédito: arquivo pessoal

Este é um fato devidamente comprovado: o empreendedorismo brasileiro em Portugal faz com que a economia portuguesa esteja fortalecida, já que os brasileiros lideram a abertura de novos negócios, muitos deles inovadores em diversos setores. Por isso, existem inúmeras razões para abrirem seus negócios na “terrinha”. Em primeiro lugar, Portugal oferece um ambiente favorável à abertura de empresas, com processos burocráticos simplificados, ao que se adicionam programas de incentivo e apoio ao empreendedorismo, já que a economia lusitana oferece oportunidades em diversos setores, com espaço para novos negócios.

Por outro lado, é sabido que Portugal oferece uma excelente qualidade de vida, onde a segurança, boa infraestrutura e o custo de vida mais acessível em comparação com outros países da Europa fazem a diferença. E, claro, a língua portuguesa e as questões culturais, muito similares em Portugal e no Brasil, que facilitam a adaptação. Assim, os brasileiros marcam uma presença importante em diversos setores da economia portuguesa, como, por exemplo, no turismo e na gastronomia – agências de viagens, pousadas, restaurantes e bares, cafés e serviços de catering -, na tecnologia – startups e desenvolvimento de aplicativos -, e bem estar e saúde - clínicas de estética, salões de beleza e academias -, entre outras áreas. Ao trazerem novas ideias e soluções, e ao promoverem um verdadeiro intercâmbio cultural e social, os empreendedores brasileiros aumentam a oferta de empregos e tornam a economia portuguesa mais resiliente, não sendo por mero acaso que, devido a isso, eles lideram vários setores em Portugal. Sejam muito bem-vindos a Portugal! (Rui Sintra In: Atlantic Hub).

Leia Também