Educação a distância no IFSC- USP: aulas ilustrativas e completas estão sendo disponibilizadas pelo Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica

A tradicional forma de se ensinar passa pela iluminada sala de aula, onde havia carteiras de madeira, muitas vezes dupla com um amigo ao lado, um quadro negro, o famoso giz e o apagador, lápis preto e apontador, ou colorido quando necessário. O professor dedicado e atento às necessidades dos alunos, muito respeitado, dava a lição do dia, além da famosa hora do recreio, onde se levava lanche para a escola amarrado no guardanapo xadrez ( muitas vezes) dentro da lancheira, ou comia-se a merenda servida pelas “merendeiras” e cozinheiras, onde era comum uma sopa de fubá com couve frescas picadas, e doce caseiro, com uma bebida que poderia ser de diversos sabores, inclusive de groselha. Que saudade ! Mas tudo muda neste mundo, e dos tempos passados para hoje, na era da informática e da globalização, somada a uma nova ordem mundial provocada pela pandemia do CoronaVírus – Covid 19, o ensino a distância veio para ficar.

Nossos velhos hábitos, usos e costumes serão adaptados a essa nova era mundial, e acompanhando essa tendência, a Universidade de São Paulo, através do Instituto de Física de São Carlos, com toda sua tradição,também está sendo desafiado a adaptar-se com a mesma qualidade do ensino de sempre. Sorte de ter professores altamente qualificados para dar ordem neste processo de transição do ensino, e assim dar continuidade a um bem da humanidade tão fundamental e insubstituível, ou seja, a educação.

Sabemos que o ensino tem em sua estrutura duas modalidades, ou seja, a presencial e a distância. Mas em época de pandemiaa educação não pode parar, e foi assim que aulas bem ilustradas e cuidadosamente preparadas estão sendo ministradas a distância aos alunos no Instituto de Física de São Carlos(IFSC) – USP, onde o Diretor Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, vem apoiando todas essas ações educativas de ensino e de pesquisa, neste período de pandemia.

Segundo Peter (1973): “ Educação/ensino a distância é um método racional de partilhar conhecimento, habilidades e atitudes, através da aplicação da divisão do trabalho e de princípios organizacionais, tanto quanto pelo uso extensivo de meios de comunicação, especialmente para o propósito de reproduzir materiais técnicos de alta qualidade, os quais tornam possível instruir um grande número de estudantes ao mesmo tempo, enquanto esses materiais durarem. É uma forma industrializada de ensinar e aprender”.

O pioneirismo no ensino a distância, vem sendo preparado e desenvolvido como modelo e exemplo, em parcerias de Instituições de Ensino e Pesquisa no Brasil e no Exterior com o Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) – Instituto de Física de São Carlos (IFSC) – USP, com a elaboração de materiais educativos( via PROVE), e aulas de física, e outras disciplinas aplicados ao ensino a distância. Esses materiais estão disponíveispara os alunos das universidades, e da rede pública e privada de ensino, e também ao público em geral, via em rede social( internet), canais de TV, sites, e outros veículos de comunicação. Resultado de um esforço sem igual na produção e elaboração de aulas, cursos e entrevistas, pela equipe de difusão científica e jornalismo científico do CEPOF –IFSC – USP, somado a dedicação e colaboração nas gravações de aulas feitas pelos professores/pesquisadores do CEPOF – IFSC – USP. Um exemplo tradicional destas ações educativas, são as aulas de física do professor Dr. Vanderlei Bagnato , que a muitos anos vem gravando e produzindo esse material educativo e didático usado no ensino a distância. Acesse: www.youtube.com/sitecepof

Seguiremos uma nova ordem na arte de educar, a exemplo do ensino a distância, onde o maestro dessa história do ensinar, será sempre o dedicado e respeitado Professor, que com ou sem pandemia, está sempre pronto nesta insubstituível e fraterna missão.

Os Mestres com carinho, o nosso: Muito Obrigado !

Fonte:Kleber Chicrala – Jornalismo Científico do CEPOF – INCT – IFSC – USP (https://suportenlti.wixsite.com/kleberchicrala)

Professor Dr. Vanderlei Salvador Bagnato apresentando uma de suas aulas utilizadas no Ensino a Distância

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também