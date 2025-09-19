Divórcio sem drama: faça em cartório e livre-se da burocracia

patriciazani -

Hoje vamos falar de um assunto que interessa a muita gente: divórcio extrajudicial. Isso mesmo, separar sem filas, sem juiz e sem dor de cabeça!

Graças à Lei nº 11.441/2007, casais que estão de acordo podem se divorciar diretamente no cartório, de forma rápida, segura e prática.

Quem pode se beneficiar?

O divórcio em cartório é perfeito para casais que:

- Não têm filhos;

- Têm filhos maiores de idade ou emancipados;

- Estão de acordo na separação e na divisão de bens.

Se houver filhos menores, a lei permite o divórcio extrajudicial com participação do Ministério Público, mas, na prática, isso acaba ficando mais burocrático. Ou seja: o modelo extrajudicial é ideal para quem não tem filhos ou só filhos maiores.

Onde fazer?

Você escolhe o Cartório de Notas que preferir! Depois da escritura pública, basta levar ao Cartório de Registro Civil para atualizar seu estado civil.

Se houver bens, atenção: imóveis, veículos, sociedades e contas bancárias também precisam ser atualizados nos órgãos competentes.

Passo a passo do divórcio em cartório

- Procure um advogado – ele é obrigatório e garante que todos os direitos sejam respeitados. Pode representar um ou ambos os cônjuges.

- Escolha o cartório – qualquer cartório do país serve!

- Reúna a documentação – certidão de casamento, documentos pessoais, comprovantes dos bens e eventuais acordos de partilha.

- Lavratura da escritura pública – define partilha de bens, pensão entre cônjuges e retomada do nome de solteiro.

- Averbação – registra a escritura no Cartório de Registro Civil.

- Transferência dos bens – feita nos órgãos competentes: registro de imóveis, Detran, bancos, etc.

Vantagens do divórcio extrajudicial

- Rápido – pronto em poucos dias;

- Mais barato – sem custas judiciais;

- Seguro – a escritura tem a mesma validade de uma sentença;

- Menos desgaste emocional – tudo resolvido com discrição e sem drama.

Dica final

Mesmo nos casos simples, o advogado é essencial. Ele garante que nada saia errado e evita prejuízos futuros. Sendo ainda uma exigência legal.

Lembre-se: um divórcio pode ser o fim de um ciclo, mas não precisa ser o início de um pesadelo burocrático!

