No Dia Internacional da Síndrome de Down, é essencial reforçarmos a importância da inclusão social e do acesso a direitos fundamentais. Dentre eles, está o Benefício de Prestação Continuada (BPC), previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), destinado a pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade.

O BPC garante um salário mínimo mensal às pessoas com deficiência que comprovem baixa renda, independentemente de terem contribuído para o INSS. Contudo, esse benefício não inclui o pagamento de 13º salário nem gera pensão por morte.

Para solicitar o BPC, é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e comprovar renda familiar de até ¼ do salário mínimo por pessoa. No entanto, mesmo que a renda ultrapasse esse limite, é possível pleitear o benefício mediante a apresentação de comprovantes de gastos que demonstram a vulnerabilidade financeira da família. Além disso, é indispensável a apresentação de laudo médico contendo o CID correspondente, comprovando a deficiência e o impacto na autonomia da pessoa.