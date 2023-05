Dia Internacional da Luz – 2023: Evento Gratuito com Certificado; Faça sua Inscrição

Programação

A programação deste evento está organizada da seguinte forma:

13h00 – Gincana do Conhecimento, com o tema “A Luz e suas Maravilhas”, a qual contará com demonstrações interativas e gincana sobre o tema da luz. Será apresentada por professores do CEPOF e contará com a presença de estudantes dos ensinos Fundamental e Médio;

15h30 / 17h30 – Exibição do Planetário Itinerante do CEPOF, em espaço próximo ao Auditório. Nessa atividade, por meio de luz projetada em efeito tridimensional, será exibido o filme “O Nascimento do Sistema Solar”, bastante apreciado e aclamado em vários municípios do Estado de São Paulo. A exibição será aberta a toda comunidade.

19h30 – (Auditório Prof. Sergio Mascarenhas) – Palestra Pública intitulada “A luz como solução para melhoria da saúde e bem-estar”, onde serão abordados aspectos relativos ao diagnóstico e tratamento de doenças e infecções, utilizando-se a luz e a óptica, além dos resultados de bem-estar geral que esses tratamentos proporcionam.

O evento é gratuito e haverá a entrega de certificados aos inscritos.

MAIORES INFORMAÇÕES PARA SUA PARTCIPAÇÃO NA SECRETARIA DO GRUPO DE ÓPTICA – CEPOF – INCT – IFSC - USP

Grupo de Óptica "Milton Ferreira de Souza" (GO) - Portal IFSC

https://www2.ifsc.usp.br/portal-ifsc/

(16) 3373-9823 – Difusão Científica do CEPOF – INCT – IFSC – USP



Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato

Coordenador do CEPOF – INCT – IFSC - USP

Prof. Dr. Euclydes Marega Jr.

Coordenador de Difusão Científica do CEPOF – INCT – IFSC - USP

Fontes: Equipe de Difusão Científica – PROVE - CEPOF – INCT – IFSC – USP; Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPOF – INCT – IFSC – USP; Kleber J. S. Chicrala – Difusão Científica e Jornalismo Científico do CEPOF – INCT – IFSC – USP; Prof. Dr. Euclydes Marega Jr. - Coordenador de Difusão Científica do CEPOF – INCT – IFSC – USP; Wilma Barrionuevo - Difusão Científica – CEPOF – INCT – IFSC – USP.

