Dia das mães e a quarentena: é momento de valorizá-las ainda mais

No próximo domingo, 10 de maio, comemoramos o Dia das mães em nosso país e a origem desta data é bastante singela. As primeiras homenagens surgiram no estado da Virgínia nos Estados Unidos, com um grupo de amigas, encabeçadas por Anna Jarvis que se empenharam para instituir a data com uma maneira de reverenciarem todas as mães e, principalmente a de Anna, que acabara de falecer e teve um papel destacado no ativismo social naquele momento. Depois de uma intensa luta, em 1910, o primeiro dia das mães foi comemorado nos Estados Unidos e o mundo em sua maioria, instituiu e unificou o segundo domingo do mês de maio como o dia especialmente dedicado à comemoração a todas as mães. A data já havia sido sugerida pela autora Julia Howe em 1872, porém, sem que tivesse êxito em sua implantação naquele momento. No Brasil, a data foi estabelecida através de um decreto do então presidente Getúlio Vargas em 1932.

Sabemos de todas as dificuldades que as mães enfrentam diariamente, com o acúmulo de funções, em jornadas duplas e mesmo tripla de trabalho, casa, filhos e demais afazeres. Muitas delas exercendo um papel de pai e mãe, como arrimo de família de modo a superarem todas as dificuldades, com esforço leonino, para criarem seus filhos e levarem o sustento para suas casas. Este é um bom momento de destacarmos isso! A data é simbólica, pois o carinho materno transborda os limites de uma única data, sendo mesmo de se notar que muitas pessoas, num pensamento simplista, acreditam e enxergam o fato até como algo de caráter apenas comercial, chegando mesmo a deixar passar a oportunidade de reconhecer e de expressar seus sentimentos. Entretanto há que se considerar sim que nesta data as homenagens ao dia das mães deve ser marcada pela gratidão e pela emoção filial a aquela que se desdobra no afeto. Seja o segundo domingo de Maio o dia especial de reflexão, de uma reflexão ainda maior por estarmos em período de quarentena!

Com todos os problemas que o mundo enfrenta em razão da pandemia do COVID-19 e um número expressivo de pessoas que fazem parte de um grupo de risco, principalmente acima dos 65 anos, muitas famílias terão que se readequar e passar o dia das mães separados e comemorarão a data, assim, por um texto, por uma chamada de vídeo no celular, ou mesmo, por um aceno vindo da rua. A reflexão que nos cabe é: será que temos valorizado nossa mãe, na medida justa de seu merecimento, também nos outros 364 dias?

Sem dúvida nenhuma a comemoração deste ano será diferente e histórica. Cabe a cada um de nós entendermos e digerirmos que a nossa mãe, aquela que nos gerou ou nos criou, aquela que exerceu seu papel verdadeiramente e que só teremos uma oportunidade de bem cuidar dela na vida. Aproveite a sua oportunidade!

Feliz Dia das Mães a todas as mamães!





