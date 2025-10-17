"Dia da Ciência e Tecnologia" Alguém ouviu falar dele em São Carlos?

Rui Sintra - Crédito: arquivo pessoal

Celebrado mundialmente em 16 de outubro, o “Dia da Ciência e Tecnologia” é uma homenagem às grandes descobertas e invenções que marcaram a trajetória da humanidade. Desde os primeiros experimentos, que revelaram os segredos da natureza, até às inovações que moldam o cotidiano moderno, essa data convida à reflexão sobre o poder transformador do conhecimento e o papel essencial da pesquisa científica no avanço das sociedades. Ao longo da história, a ciência tem sido o motor das grandes mudanças — da revolução industrial à era digital, da exploração espacial às descobertas genéticas. A tecnologia, por sua vez, é a ponte que conecta essas descobertas à vida prática, permitindo que os resultados do pensamento científico se traduzam em melhorias concretas para a humanidade. Nesse contexto, a cidade de São Carlos, reconhecida como um dos mais importantes polos de ciência e inovação do Brasil, deveria ter se engajado para celebrar a data. Sinceramente, pouco ou mesmo nada ouvi falar sobre o tema. Conhecida como a “Capital da Tecnologia”, São Carlos abriga duas grandes universidades — a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) — além de centros de pesquisa de excelência e empresas de base tecnológica que fazem da cidade um verdadeiro laboratório de ideias e soluções. É em seus laboratórios que nascem projetos pioneiros nas áreas de engenharia, física, biotecnologia, medicina e inteligência artificial, entre tantas outras. Contudo, pouco se ouviu falar dessa efeméride, ou mesmo celebrá-la, o que, de fato, lamento profundamente enquanto divulgador científico. O “Dia da Ciência e Tecnologia” deveria ter sido, em nossa cidade, uma oportunidade para reconhecer e incentivar o trabalho dos cientistas que dedicam suas vidas a investigar, compreender e transformar o mundo. Em tempos de rápidas mudanças e desafios globais, como as alterações climáticas, as crises sanitárias e a busca por fontes de energia sustentáveis, a ciência continua sendo o melhor caminho para garantir um futuro equilibrado e humano, algo que está intrinsecamente relacionado com São Carlos e com o Estado de São Paulo. Não esqueçamos que a evolução da medicina é uma das mais notáveis demonstrações do impacto positivo da tecnologia. O progresso no diagnóstico e tratamento de doenças, a criação de vacinas, as cirurgias assistidas por robôs e as terapias baseadas em nanotecnologia são exemplos de como o avanço científico salva vidas e amplia a qualidade da existência humana. Assim, celebrar o “Dia da Ciência e Tecnologia” em nossa cidade deveria ter sido, acima de tudo, a imagem da reafirmação da confiança no conhecimento e no potencial criativo do ser humano, instigando a sociedade a se interessar pela ciência. Esta comemoração tem como ponto fundamental reconhecer que cada descoberta, por menor que pareça, representa um passo adiante na longa caminhada da humanidade rumo a um mundo mais saudável, justo e sustentável. Faço votos para que, no futuro, São Carlos se mobilize para elevar junto da sociedade a ciência e tecnologia que são desenvolvidas em suas duas universidades (USP e UFSCar) e em outros importantes polos de pesquisa, como as duas unidades da EMBRAPA e os diversos polos tecnológicos sediados em nossa cidade. Afinal, tudo está relacionado com Educação!

Leia Também