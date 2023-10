Deve-se ensinar os cientistas a comunicar

O fato de ter sido convidado para proferir uma palestra no “7º Congresso Pan-Amazônico de Oncologia”, que irá ocorrer entre os dias 23 e 25 de novembro deste ano, em Manaus, numa abordagem intitulada “Jornalismo Científico: Pesquisas devem chegar na sociedade”, certamente esse convite derivou de uma anterior palestra realizada em maio último, onde dissertei sobre o mesmo tema, integrado na “6ª Escola de Pesquisadores da USP de São Carlos”. Embora este congresso de Manaus seja essencialmente dedicado aos estudos e pesquisas que se encontram em curso abordando as mais diversas formas de câncer, com a participação de renomados cientistas e especialistas da área, a minha intervenção não irá ser muito diferente daquela que tive a oportunidade de apresentar em maio último. E, se os jornalistas científicos que se encontram ao serviço das universidades e dos restantes polos de pesquisa estaduais e nacionais deverão sempre assumir um papel importante no apoio aos cientistas, nomeadamente, na divulgação de suas pesquisas e estudos junto à sociedade, utilizando um vocabulário que seja acessível a todos, o certo é que nesta próxima palestra apresentarei algumas nuances sobre como os cientistas deverão ser tão ou mais comunicativos do que os jornalistas científicos. Um dos exemplos que apresentarei será o do Prof. Richard Roberts, Prêmio Nobel da Medicina em 1993, que recentemente comentou para um jornal português que, “aos cientistas deveria ser-lhes ensinado como comunicar melhor com o público, especialmente com os jornalistas, que vão escrever artigos sobre ciência”. Na visão de Roberts, muitas vezes os cientistas confundem as pessoas quando utilizam acrónimos e palavras que o público em geral não compreende, em vez de utilizarem palavras que todos conseguem entender. Para ele, muitos pesquisadores acreditam que utilizar palavras técnicas e jargões os faz parecer mais inteligentes, mas na opinião dele isso tem o efeito inverso, fazendo-os parecer ridículos. Richard Roberts sublinhou, ainda, nessa sua intervenção no jornal “Diário de Notícias”, que geralmente nas universidades não se ensina os cientistas a comunicar, mas que isso deveria ser obrigatório, sendo que, para ele, isso é uma parte essencial de qualquer educação superior. Levarei ele como exemplo para Manaus.

O autor é jornalista profissional / correspondente para a Europa pela GNS Press Association / EUCJ - European Chamber of Journalists / European News Agency) - MTB 66181/SP.

