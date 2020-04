Quando jovem, eu era vizinho da Dona Geni, uma costureira que reunia muitas mulheres em sua casa às tardes, quase todas ligadas à costura e coisas parecidas.

Elas trabalhavam, conversavam muito, comiam petiscos de pobres e tomavam muito café. O Grácio, marido de Dona Geni, trazia da empresa em que trabalhava, um pó de café de ricos, destinado à exportação. Foi lá que aprendi a tomar café, vício que carrego até hoje.

Dona Geni aboliu os cafés em sua casa em 1978 quando Chico Buarque lançou o LP A Ópera do Malandro que tinha a música Geni e o Zepelim: “joga pedra na Geni, joga bosta na Geni ... ela dá pra qualquer um, maldita Geni”.

Todos, mas principalmente as crianças, gritavam “joga bosta na Geni” onde quer que ela passasse – certamente repetindo o que suas mães cantavam em casa. Acredito que o “maldita” da música a entristecia mais que a “bosta”.

Enfim, Dona Geni, triste com o bullying sofrido, parou com as reuniões vespertinas em sua casa e acabou se mudando para onde não sei.

Se você não deu a devida atenção à musica na época, sugiro que você ouça novamente com atenção especial ao enredo. A minha gravação favorita está em bit.ly/geni1978

Na época ouvi de algumas pessoas mais cultas, mas também mais conservadoras, que o Chico – já muito famoso – não precisa apelar ao fazer músicas.

Isto tudo me veio à cabeça após alguém me dizer que sairemos melhor da crise do Coronavírus: “seremos melhores e mais solidários depois que isso passar”; “vamos perceber que a vida vale pouco”; “vamos valorizar o que realmente importa”.

Sinto dizer que concordo com a visão de Chico Buarque em relação à humanidade: depois da tempestade, quando voltar o sol, seremos como éramos antes, e, como diria outro sábio mais antigo: “não há nada de novo sob o sol”.

(*) O autor é escritor/filósofo, especialista em Aprendizagem, Linguagem e Escrita Criativa

