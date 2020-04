Defendamos as universidades públicas e os pesquisadores

Crédito: Divulgação

Uma verdadeira e enorme prova de competência tem acontecido nas universidades públicas brasileiras, principalmente agora com o surgimento da pandemia da COVID-19. Todas elas, através de seus grupos de pesquisa, têm demonstrado o quanto estão à altura de prover à sociedade medidas de prevenção e de combate ao novo coronavírus, atualmente tido como o destaque relativo à saúde pública mundial. Não é esta a primeira vez que falo sobre este assunto, não porque está na moda, mas porque quero, com todo o meu vigor, insuflar nos meus leitores a importância que têm as nossas universidades públicas, principalmente as que estão localizadas na cidade de São Carlos, já que estão mais perto de nós. É nosso dever, jornalistas profissionais, chamar a atenção da sociedade para os verdadeiros milagres que estão acontecendo dentro dos laboratórios dessas e de outras instituições, não só em termos de prevenção e combate à COVID-19, como também às inúmeras ações de solidariedade que despontam delas, e a outras pesquisas que, entretanto, estão emergindo para combater outros tipos de doenças: a COVID-19 não é a única preocupação, já que outras doenças continuam a ameaçar e a ceifar vidas.

Tive oportunidade de, modestamente, colaborar ao longo dos últimos tempos na divulgação pública de inúmeras pesquisas que nasceram aqui em São Carlos: por exemplo, na USP São Carlos, a criação de uma câmara de descontaminação de máscaras para profissionais de saúde, a construção de rodos com luz UV-C para a descontaminação de pisos e de grandes superfícies em áreas hospitalares e similares, a doação de leitos hospitalares inteligentes à Santa Casa da Misericórdia, ou a criação de um novo biossensor para a detecção de câncer de cabeça e pescoço, também capaz de detectar a presença da COVID-19, mas também de ações de solidariedade, como as que estão sendo realizadas pela UFSCar, como a construção de máscaras respiratórias acrílicas com impressora 3D para doação, o conserto e manutenção de equipamentos respiratórios para o SAMU, a fabricação de álcool em gel e álcool glicerinado para distribuição gratuita, os trabalhos desenvolvidos pelo Departamento de Enfermagem da UFSCar relativos à alimentação em tempos de quarentena, ações na área psicológica e desenvolvimento de novos testes para a COVID-19. Tudo isto feito nas nossas universidades e polos de ciência e tecnologia em São Carlos, devolvendo à sociedade parte dos impostos que são carreados para elas.

Embora o combate à COVID-19 seja a prioridade, os pesquisadores de São Carlos desdobram-se em outras frentes, que não a pandemia, dando como exemplo o desenvolvimento e criação (em curso) de um biossensor que será capaz de detectar, com anos de antecedência, se uma pessoa está propensa a desenvolver o Mal de Alzheimer, promovendo assim um tratamento precoce, ou o desenvolvimento de um procedimento, à base de luz, para descontaminar completamente órgãos humanos para transplante imediato. Através destes poucos exemplos, é necessário que a sociedade fique cada vez mais sensível ao trabalho que é feito nas universidades públicas, gratuitas; e a melhor forma de ficar sensível é apoiar, respeitar, elevar e defender a imagem dos pesquisadores que trabalham nas nossas universidades, em todas as áreas do conhecimento - das ciências exatas às ciências humanas e sociais. É nosso dever não deixar que todos esses cientistas continuem a ser maltratados por um poder público que nem sequer se dá ao luxo de pisar no solo de uma universidade, insistindo em querer ficar ignorante quanto à realidade que aí se vive e que contribui para o desenvolvimento do país.

(*) O autor é Jornalista profissional / Membro da GNS Press Association (Alemanha) / Correspondente internacional freelancer.

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

