Covid-19: reflexões para transformações essenciais

Sistemicamente, o acometimento por doenças surge para nos acordar de algum sono profundo que estamos vivenciando, seja por acomodação, por fluidez exagerada dos tempos modernos, seja para nos trazer um novo nível de reflexão acerca da vida. Doenças, sejam elas de quais ordens forem, dentro da consciência sistêmica sempre são porta-vozes de muitos aspectos essenciais que se perdem e que precisam ser resgatados e transformados para o alcance de maior equilíbrio da existência, desde existências individuais, até o sistema Vida. São consideradas formas de despertamento que nos mostram realidades que vamos camuflando através de bolhas de ilusão, mecanismos de fuga e esquiva dos quais se lança mão quando a realidade parece algo doloroso ou insuportável.

Doenças trazem à tona maciçamente o funcionamento emocional de cada indivíduo, evidenciando mecanismos de defesa, estratégias de enfrentamento, a (sempre) criança interior necessitando de cuidados, a forma de estabelecer relacionamentos em geral, sobretudo com os mais próximos, até mesmo os recursos internos que podem ser fortalecidos mediante a situação de adoecimento, recursos estes preexistentes ou construídos a partir das transformações que o adoecimento promove.A exemplo das vivências contemporâneas em que se observao avanço da pandemia do Covid-19, vê-se diversas posturas frente ao que tem sido propagado pela mídia.Muitos avaliam como um grande sensacionalismo, o que parece mais uma negação da realidade, visto que contra fatos não há argumentos: estamos diante de uma nova doença que tem avançado rapidamente fronteiras continentais (daí a denominação pandemia, declarada pela OMS), de fácil contágio, com mortes de pessoas mais vulneráveis, sistemas de saúde em colapso e ainda sem um protocolo consistente de cura. No extremo oposto, estão as pessoas que entram em pânico com a possibilidade do alastramento da doença. Ambas as análises são compreensíveis, uma vez que as doenças sempre trazem reflexões e momentos de introspecção acerca da finitude e do sentido da vida –e muitos sequer querem chegar perto deste conteúdo emocional por considerarem perturbador. Medo e negação também podem ser resultado do olhar e análise da criança interior considerando que para cada indivíduo, o processo de desenvolvimento infantil pode ter reforçado uma ou outra característica. Da onipotência frente ao quadro à total impotência, perde-se a potência necessária para enfrentar de forma equilibrada o que se mostra na realidade, com os cuidados necessários e sempre vislumbrando as possibilidades de evolução como toda experiência da vida traz.Potência esta que pode nos colocar em papéis mais saudáveis emocionalmente para enfrentamento da atual conjuntura. Consciência de que podemos e devemos ser agentes das medidas necessárias para prevenção da doença, mas que isso não invalida totalmente os riscos de adoecermos ou transmitirmos o vírus. Em outras palavras, cabe a cada um de nós praticarmos o necessário, mas do nosso lugar sistêmico, reconhecendo que existe uma totalidade muito maior do que nós sobre a qual não temos controle – análise esta que traz o equilíbrio necessário e que exercita a postura adulta, consciente da realidade e das possibilidades, mas sem fatalismos frente a muitas outras questões da vida.

Outrossim, salienta-se que, se uma doença em um organismo apenas, já pode ser uma jornada de possibilidades de grandes transformações de si e do entorno, em se tratando de uma pandemia, essas mudanças podem ser ainda maiores e mais abrangentes. Em um contexto onde atributos como a responsabilidade (em geral) nos relacionamentos e a empatiaestão tão secundarizados, a responsabilidade sanitária obrigatória, através das medidas preventivas e protetivas recomendadas, parece um grande convite para a mudança de postura – perante nós mesmos, perante os relacionamentos, perante as comunidades, perante a Vida. No momento, o macro sistema pede a participação de todos. E todasas consequências virão sobre todos nós. Conscientes disso, podemos refletir acerca das funções que ocupamos nos diversos sistemas. Na importância que nossas ações podem adquirir no conjunto do sistema maior. Atravessando e sendo atravessados o tempo todo pelos múltiplos determinantes da Vida e também de nossas escolhas. Muitas outras reflexões podem ser mobilizadas... Sair da superficialidade da conjuntura para além da dor e do medo abre um vasto leque de probabilidades. O tempo de recolhimento pode ser muito útil para se mergulhar nas profundezas que a atual modernidade liquida (tão bem denominada pelo célebre filósofo e sociólogoZygmuntBauman) não nos permite em meio ao ritmo desenfreado de uma atual existência coletiva tão desprovida de profundidade.Despertamento!

Anaísa Mazari, é graduada em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. CRP 06/100271, especialista em Saúde da Família e Comunidade através do Programa de Residência Multiprofissional da UFSCAr, Terapeuta e Consteladora Sistêmica através do Instituto Brasileiro de Consciência Sistêmica - IBRACS Ribeirão Preto. Atua como psicóloga clínica e Consteladora.

