COVID-19: Atenção aos ratos

Não sei se o leitor já se deu conta no local onde reside, ou mesmo quando passa de madrugada no centro da cidade, mas a pandemia da COVID-19 aumentou o número de ratos em locais onde não é hábito encontrá-los.

De fato, com o fechamento de restaurantes, bares, hotéis e estabelecimentos similares, por conta das quarentenas, isso afetou os hábitos alimentares e o próprio comportamento dos ratos, que, desorientados por não encontrar comida nas ruas (nos sacos de lixo), principalmente à noite, fez com que os roedores ficassem desorientados, abandonassem suas colônias e partissem à procura de comida em outros locais. Não estranhe, pois, encontrar ratos em locais inusitados - em sua rua, casa, ou na garagem - e em horários fora do período noturno: os roedores, tal como os seres humanos, estão se adaptando a uma nova realidade devido aos reflexos sociais provocados pela COVID-19.

Outros locais que os ratos têm tendência em aparecer neste período são em casas temporariamente desabitadas, como em repúblicas, dado que os estudantes partiram para suas residências originais para cumprir quarentena junto de seus familiares. É um prato cheio para os ratos! Mesmo que não haja comida disponível nesses locais, os roedores não hesitarão em roer portas, fiação elétrica, mobiliário, tecidos, e até mesmo entrar nos motores dos automóveis, roendo aquilo que puderem.

Contudo, os ratos não hesitarão também em entrar em casas habitadas à procura de comida, pelo que é aconselhável ficar atento, proteger gêneros alimentícios e guardar bem o lixo doméstico. Além de estarmos alertas com a COVID-19, também precisamos ficar muito atentos com a presença de ratos, já que eles transmitem doenças importantes, como a leptospirose e hantavirose, entre outras, sendo que não podemos esquecer a designada peste bubônica, uma das doenças mais antigas que se têm registro, que é transmitida pela pulga do rato de telhado e que até hoje mata pessoas ao redor do mundo.

O Prof. Júlio Zukerman Schpector, docente e pesquisador do Departamento de Química da UFSCar - Campus de São Carlos, confirmou que, de repente, sua casa começou a ser “visitada” por ratos, algo que nunca tinha acontecido até agora, tendo os animais roído uma correia do motor de seu carro.

Situações similares ao do Prof. Júlio foram já relatadas em jornais e agências internacionais, como a BBC, Fox News e New Orleans, entre outros.

Portanto, além dos habituais ratos que nos infernizam a vida em Brasília, temos estes outros, bem mais perto de nós e talvez tão perigosos quanto os primeiros, contudo por motivos diferentes.

Fiquem de olho neles!

