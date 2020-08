Correios em greve. O que fazer no caso de não receber boletos e encomendas?

Com o anúncio de greve por parte dos funcionários dos Correios e Telégrafos, saiba como proceder nas situações relacionadas à entrega de mercadorias, boletos e documentos:

O consumidor que contratar os serviços dos Correios para a entrega de encomendas e documentos e encontrar dificuldades na prestação de serviços, tem direito ao ressarcimento ou abatimento do valor pago. Nos casos de danos morais ou materiais pela falta da prestação dos serviços, cabe também um pedido de indenização por meio da Justiça.

Entregas fora do prazo, produtos com avarias e principalmente encomendas não recebidas, representam o número principal de reclamações.

Empresas que enviam cobranças por correspondência postal, são obrigadas durante período de paralisação a oferecer outra forma de pagamento que seja viável ao consumidor, como internet, fax, 2ª via na sede da empresa, depósito bancário, entre outras. Essas alternativas devem ser divulgadas amplamente.

É importante que os consumidores tenham conhecimento dos ditames da lei, aqueles que não receberem boletos bancários por conta da greve, devem entrar em contato com a empresa credora antes do vencimento e solicitar outra opção de pagamento, a fim de evitar a cobrança de eventuais encargos, negativação do nome ou cancelamentos de serviços.

No momento da postagem das mercadorias como por exemplo Sedex, solicite informação ao funcionário se existirá atraso na entrega, guarde o recibo de pagamento e havendo prejuízos, exija seus direitos.

É muito importante que o consumidor possua em mãos o número de rastreamento das cartas e encomendas que enviou e constantemente realizar a consulta de “rastreamento de objeto” no aplicativo e/ou no site dos Correios para conferir o andamento da entrega.

