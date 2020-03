Coronavírus e as contas a pagar

A decretação do poder público de fechar estabelecimentos comerciais não essenciais aliado ao isolamento ou afastamento social, em virtude da pandemia do coronavírus e a preservação da saúde pública (OMS), criou impasses que preocupam o cenário jurídico trazendo muitas dúvidas, várias interpretações e questionamentos por parte de todos.

Para conter a disseminação do novo coronavírus pelo Brasil, uma série de restrições e medidas estão sendo aplicadas pelos governos estaduais e federal; enquanto isso, as contas a pagar continuam chegando aos consumidores.

Mas o que fazer no momento de insegurança econômica e favorável ao desemprego que assombram os empregados e o fechamento de empresas.

Estamos vivenciando um momento de calamidade pública e não devemos prejudicar ninguém nas relações comerciais, embora o Código de Defesa do Consumidor prevalece e o considera o mais fraco na relação.

Em uma crise grave como a atual o poder de negociação é extremamente necessário entre as pessoas, tornando-se importante a renegociação de dívidas e acordos com clientes e fornecedores, prevalecendo sempre o bom senso e a cautela.

Sabemos que o impasse não foi criado pelos prestadores de serviços e é preciso entender que estes também têm obrigações com fornecedores e aluguéis. O temor é o mesmo enfrentado pelo governo: evitar um colapso que aumente o desemprego.

Diante disso, o prolongamento de prazos de vencimentos e a suspensão das cobranças e corte de fornecimentos de serviços sem penalidades são sugestões necessárias enquanto perdurar as medidas de contenção ao coronavírus.

No entanto, esses benefícios só devem ser usados em última instância, pois há uma questão de solidariedade, de quem pode pagar e deixar o recurso para aqueles que perderam renda, sem pressionar excessivamente o fornecedor. Além disso, adiar o pagamento quando se tem o recurso não é uma boa estratégia, pois essa cobrança virá mais tarde e as demais contas não vão parar de chegar.

O artigo 393, do Código Civil, protege as partes de pagamento de juros, multas e correção, em casos de inadimplemento do contrato por força maior, no entanto, boa-fé e bom senso são as palavras de ordem, não devendo usar essas ferramentas indiscriminadamente; ou seja, quem puder arcar com suas contas deve fazê-lo.

O poder público poderá ainda realizar a suspensão e prorrogamento dos impostos a serem pagos, assim como as entidades de classes profissionais e outros.

Com relação as escolas, a interrupção das aulas presenciais tem suscitado discussões sobre redução de mensalidades escolares e até suspensão da cobrança, o melhor são negociações pessoais, visto que um desconto obrigatório pode inviabilizar algumas instituições.

É possível ainda a reposição de conteúdo ou a oferta de ensino à distância. As aulas de escolas, faculdades e cursos poderão ser disponibilizadas através de atividades online para os alunos, com canais de acompanhamento para dúvidas geradas no aprendizado. A carga horária deverá ser atingida com compensação de aulas em período a ser determinado após autorização pública.

Os Bancos poderão conceder aos seus clientes, através de requerimentos, a possibilidade da prorrogação de vencimentos de dívidas, expondo cada cliente o seu caso e as dificuldades de adimplemento do contrato, seja pessoa física, micro e pequenas empresas. A extensão do prazo depende de aprovação da instituição, ela não é automática e é limitada a valores já utilizados, redobrando atenção antes de acordar a prorrogação do pagamento da dívidas com juros e multa.

O Banco Nacional de Desenvolvimento também aprovou medidas emergenciais para abrandar os efeitos da pandemia da Covid-19, dentre elas está a possibilidade de conceder a suspensão temporária por prazo de até seis meses de amortizações nos empréstimos contratados com a instituição.

Com relação aos Planos de Saúde, a lei prevê a rescisão do plano de saúde individuais por inadimplência pode ser feita no contrato de plano individual se houver atraso no pagamento por 60 dias não consecutivos. Ou seja, se a pessoa atrasar 10 dias todo mês, ao fim de 6 meses o contrato dela poderá ser rescindido. No entanto, quem estiver internado, mesmo passados os

60 dias, não pode ser excluído.

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) recomendou que as operadoras evitassem rescindir contratos de inadimplentes durante a pandemia, para assegurar que todos os esforços do setor estejam voltados ao combate do coronavírus.

O momento é de bom senso e diálogo, assim, para evitar futuros inadimplementos deve se manter a boa relação com o cliente, dialogar sempre, buscando estudar uma forma sensata de abrandar as consequências da mora aos que procurarem a empresa com antecedência.

Com relação ao locatário e locador, poderá haver negociação entre as partes neste período, principalmente as salas e prédios comerciais que permanecerão fechadas em função do decreto. As imobiliárias seguirão sendo a ponte de ligação entre inquilinos e proprietários, intermediando acordos, descontos ou alguma vantagem para manter o contrato de locação.

Mas é importante lembrar que deve ser respeitado o contrato e a legislação vigente de locação, pois caso não efetue o pagamento, o locatário pode ser considerado inadimplente e o proprietário pode alegar quebra de contrato, através de cobranças que pode resultar em despejo. Importante manter em dia as cotas do condomínio para garantir o pagamento dos funcionários e despesas, essenciais para a manutenção dos condomínios.

Caso infrutífera a negociação entre fornecedor e consumidor, deverá então ser acionado: o Procon, a contratação de advogados, conciliadores, ou, a própria Justiça, como última alternativa para se resolver a questão, prevalecendo e obedecendo sempre a legislação em vigor que rege cada matéria jurídica.

Surgiremos então, que o primeiro passo para começar a se organizar e não entrar em pânico é rever todas as despesas, calculando quanto será necessário para suprir todas as contas básicas e prioritárias a serem pagas durante o período de crise, cortar os gastos desnecessários, renegociar dívidas, inovar no atendimento aos clientes, planejar um fundo de reserva e emergência, e separar as despesas pessoais do negócio.

Consideramos estratégias importantes para o período em que estamos atravessando com a perda de renda na pandemia.

Acreditamos que essas medidas e esforços conjuntos possam ajudar na recuperação e reativação da nossa economia.

Dr Alex Padua. Advogado, inscrito no OAB/SP 177.155 e Professor Universitário

