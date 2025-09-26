Como solicitar sua aposentadoria sozinho: dicas de quem entende do assunto

patriciazani -

Solicitar a aposentadoria pode parecer um processo complicado, mas com organização e atenção aos detalhes, é possível dar entrada no benefício sem sair no prejuízo. Muitas pessoas se sentem inseguras, mas conhecer os passos certos ajuda a evitar erros e atrasos.

Passo a passo para dar entrada na aposentadoria:

Verifique seu tempo de contribuição e requisitos

Antes de qualquer coisa, reúna informações sobre todos os empregos registrados em carteira, contribuições ao INSS e períodos de trabalho informal. Cada tipo de aposentadoria — por tempo de contribuição, por idade, rural, especial, pcd, e do professor — possui requisitos específicos. Organize documentos pessoais e profissionais

Tenha em mãos RG, CPF, comprovantes de residência, CTPS (Carteira de Trabalho) e extratos do CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais). Se houver tempo especial ou contribuições de outros regimes, inclua também laudos médicos, PPPs e comprovantes de recolhimento. A atenção deve ser redobrada para aposentadorias com período de atividade insalubre, atividade rural e aposentadoria PCD. Agende o atendimento no INSS

O pedido de aposentadoria pode ser feito pelo Meu INSS (site ou aplicativo). Dúvidas podem ser esclarecidas no 135. Ao agendar, confira se todos os documentos foram digitalizados corretamente, evitando idas e vindas desnecessárias. Preencha o requerimento com atenção

Informações incorretas ou incompletas podem atrasar a análise. Leia cada campo com cuidado, revise os dados de vínculos empregatícios e histórico de contribuições antes de enviar. Acompanhe o andamento do processo

Após protocolar, é importante monitorar o andamento pelo Meu INSS. Eventuais pendências devem ser resolvidas rapidamente para não comprometer a concessão do benefício. Esteja preparado para recursos ou ajustes

Em alguns casos, o INSS pode solicitar documentos adicionais ou corrigir informações. Responder com rapidez aumenta as chances de ter o benefício aprovado sem atrasos significativos. Não aceite o não como resposta, procure entender o motivo da negativa em caso de indeferimento.

Dica final da advogada:

Organização e paciência são suas maiores aliadas. Quanto mais completo e correto for o seu requerimento, menor a chance de problemas. E mesmo que seja possível solicitar sozinho, ter orientação jurídica pode economizar tempo e evitar recusas indevidas.

Solicitar a aposentadoria é um direito que cada segurado deve exercer com consciência. Seguindo essas dicas, você dá os primeiros passos para garantir sua aposentadoria de forma mais tranquila e segura. Boa Sorte!

