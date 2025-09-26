(16) 99963-6036
Como solicitar sua aposentadoria sozinho: dicas de quem entende do assunto

26 Set 2025 - 11h05Por Patrícia Zani
Solicitar a aposentadoria pode parecer um processo complicado, mas com organização e atenção aos detalhes, é possível dar entrada no benefício sem sair no prejuízo. Muitas pessoas se sentem inseguras, mas conhecer os passos certos ajuda a evitar erros e atrasos.

 Passo a passo para dar entrada na aposentadoria:

  1. Verifique seu tempo de contribuição e requisitos
    Antes de qualquer coisa, reúna informações sobre todos os empregos registrados em carteira, contribuições ao INSS e períodos de trabalho informal. Cada tipo de aposentadoria — por tempo de contribuição, por idade, rural, especial, pcd, e do professor — possui requisitos específicos.

  2. Organize documentos pessoais e profissionais
    Tenha em mãos RG, CPF, comprovantes de residência, CTPS (Carteira de Trabalho) e extratos do CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais). Se houver tempo especial ou contribuições de outros regimes, inclua também laudos médicos, PPPs e comprovantes de recolhimento. A atenção deve ser redobrada para aposentadorias com período de atividade insalubre, atividade rural e aposentadoria PCD.

  3. Agende o atendimento no INSS
    O pedido de aposentadoria pode ser feito pelo Meu INSS (site ou aplicativo). Dúvidas podem ser esclarecidas no 135. Ao agendar, confira se todos os documentos foram digitalizados corretamente, evitando idas e vindas desnecessárias.

  4. Preencha o requerimento com atenção
    Informações incorretas ou incompletas podem atrasar a análise. Leia cada campo com cuidado, revise os dados de vínculos empregatícios e histórico de contribuições antes de enviar.

  5. Acompanhe o andamento do processo
    Após protocolar, é importante monitorar o andamento pelo Meu INSS. Eventuais pendências devem ser resolvidas rapidamente para não comprometer a concessão do benefício.

  6. Esteja preparado para recursos ou ajustes
    Em alguns casos, o INSS pode solicitar documentos adicionais ou corrigir informações. Responder com rapidez aumenta as chances de ter o benefício aprovado sem atrasos significativos. 

  7. Não aceite o não como resposta, procure entender o motivo da negativa em caso de indeferimento.

Dica final da advogada:

Organização e paciência são suas maiores aliadas. Quanto mais completo e correto for o seu requerimento, menor a chance de problemas. E mesmo que seja possível solicitar sozinho, ter orientação jurídica pode economizar tempo e evitar recusas indevidas.

Solicitar a aposentadoria é um direito que cada segurado deve exercer com consciência. Seguindo essas dicas, você dá os primeiros passos para garantir sua aposentadoria de forma mais tranquila e segura. Boa Sorte!

