Como cuidar da saúde mental e bem-estar social com COVID-19

Muitas pessoas tiveram que aprender a trabalhar de casa e adaptar o seu lar para uma condição de trabalho nova, solitária e conectada, outros estão em férias e ainda há aqueles que tiveram que adaptar o seu local de trabalho para garantir o mínimo de contato direto com outras pessoas.

Para as crianças não foi diferente, também deixaram a tradicional sala de aula e o contato direto com os colegas e professores para estudarem conectadas e realizarem exercícios sozinhos ou com ajuda dos pais.

O medo de contrair e transmitir essa doença para aqueles que gostamos desenvolveu em nós um cuidado maior com a higiene pessoal e o isolamento social, suspendemos as visitas de familiares e amigos próximos e tivemos que estreitar laços virtualmente através de mensagens, ligações e videoconferências que por mais interessantes que sejam estão longe de ter o mesmo valor que um abraço.

Assim, chegamos à conclusão de que o novo vírus afeta de forma negativa o ser humano quando nos consideramos seres biopsicossociais. Pensando na parte bio(saúde do corpo) sabemos que estão estudando alternativas para cura e como nos prevenir e evitar o contagio utilizando álcool em gel, lavando as mãos com água e sabão, utilização de máscaras etc. Mas pouco se fala sobre o cuidado que devemos ter com as outras duas partes que nos completam: a psico e a social.

Toda mudança exige de nós uma energia de adaptação ao novo contexto, neste caso deixamos de fazer muito do que estávamos acostumados e surgiram novas demandas para darmos conta. É normal passarmos por um tempo neutro de compreensão de tudo isso com pouca ou nenhuma reação da nossa parte, mas agora que já entendemos qual é a nossa realidade precisamos criar mecanismos de cuidados para com nossa mente e relações sociais. Aqui vão algumas dicas para te colocar em uma zona de crescimento e desenvolvimento.

Crie uma nova rotina considerando os elementos da sua vida de hoje (mesmo que seja temporário);

Estabeleça um filtro sobre as informações que precisa sobre o COVID-19, excesso de informação pode gerar stress e ansiedade.

Crie elementos na sua casa que deixem ela mais atrativa para você, por exemplo se você gosta de atividade física estabeleça o local com os elementos que pode utilizar e improvisar para um bom treino

Reserve um tempo do dia para conversar com seus familiares e amigos, lembre-se daqueles que há tempo não tem notícias e se conecte novamente a eles (use e abuse da tecnologia a seu favor)

Preste atenção naqueles que moram com você, desenvolva atividades em que todos possam participar, como assistir um filme, um jogo de cartas ou tabuleiro

Revisite os seus desejos e objetivos para este ano, veja o que pode desenvolver neste momento, como ler aquele livro que há tempos pretende começar ou então fazer aqueles reparos na casa que você sempre deixa para depois

Valorize atividades que pode fazer sozinho, como ouvir música. Na internet tem muito material ensinando novas línguas, culinária, artesanato, jardinagem e até ensinando a tocar um novo instrumento musical, aproveite para se desenvolver

Abra sua cabeça para criar novas oportunidades e melhorar a renda na sua casa, este é um momento que as pessoas estão buscando por novos serviços e novas modalidades, tente explorar suas habilidades de forma lucrativa, reinvente seu negócio e seja criativo.

A dica principal é: concentre-se nas atividades que você precisa realizar e também, reserve um tempo para todos os dias fazer algo que te causa alegria (não por obrigação e sim por prazer, pegue leve com você mesmo), pois precisamos manter nossos reforçadores, eles são responsáveis por garantir nossa saúde mental e bem-estar social.

Stefanie Landim Reith .É psicologa clínica e organizacional CRP: 06/145083

