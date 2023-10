Como conseguir auxílio doença sem perícia médica presencial

patriciazani -

Para diminuir as filas de concessão de benefícios, o INSS publicou uma portaria que possibilita a concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) sem perícia médica presencial, por análise documental - Atestmed.

Importante esclarecer que para concessão do benefício devem ser cumpridos alguns requisitos, quais sejam:

- Incapacidade para o trabalho;

- Carência (12 contribuições);

- Qualidade de segurado;

A solicitação é feita preferencialmente no site meu.inss.gov.br ou APP MeuINSS, já que é preciso anexar ao requerimento documentos médicos ou odontológicos que indiquem necessidade de afastamento das atividades habituais.

O atestado apresentado deve conter todas as informações necessárias e legíveis: Nome do requerente, data de início da incapacidade e prazo estimado de recuperação; assinatura do profissional com carimbo de identificação e número registro e informação da doença com a CID e emissão há menos de 90 dias da data do pedido.

Ainda, os benefícios por incapacidade temporária concedidos por atestado, não poderão ter duração superior a 180 dias. E os benefícios não serão indeferidos automaticamente somente pela análise dos atestados, assim na impossibilidade de concessão o segurado será encaminhado para uma perícia presencial.

O acompanhamento de todo processo de solicitação e concessão será feito pelo site ou aplicativo do Meu Inss.

No caso do pedido ser indeferido após a perícia presencial, o segurado poderá apresentar seu pedido de auxílio incapacidade na justiça, passando por nova perícia.

