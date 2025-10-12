Cientista São-Carlense é reconhecido internacionalmente e empossado como membro da Academia Nacional

O professor Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, pesquisador do Instituto de Física de São Carlos (IFSC) - USP, e coordenador do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) – IFSC – USP e Unidade EMBRAPII IFSC USP, acaba de alcançar mais um marco em sua carreira científica, ou seja, foi oficialmente empossado como membro da Academia Nacional de Engenharia dos Estados Unidos (NAE), em cerimônia realizada neste último fim de semana em Washington (DC). Ele já integrava, desde antes, a Academia Nacional de Ciências dos EUA (NAS), o que torna sua conquista ainda mais extraordinária.

Ser membro de ambas as Instituições NAS e NAE é um feito raro e de altíssimo prestígio, reservado a cientistas e engenheiros cujas contribuições ultrapassam fronteiras e transformam realidades. Trata-se de um reconhecimento internacional tanto pela excelência acadêmica quanto pelo impacto prático de seus trabalhos.

A Academia Nacional de Ciências dos EUA (NAS), fundada em 1863, é uma entidade privada sem fins lucrativos que tem como missão promover o avanço da ciência e apoiar políticas públicas com base em evidências científicas. Seus membros são escolhidos por suas contribuições significativas e duradouras para o conhecimento científico. Além disso, atuam em comitês que ajudam a moldar decisões governamentais em áreas como saúde, meio ambiente e educação.

Já a NAE, criada em 1964, destaca profissionais que se destacam no campo da engenharia, seja por meio de inovação tecnológica, liderança, ensino ou atuação pública. Seus integrantes contribuem diretamente para o desenvolvimento de políticas estratégicas nas áreas de infraestrutura, energia, tecnologia e segurança cibernética.

Durante a cerimônia de posse, o professor Bagnato esteve ao lado de figuras importantes como a presidente da NAE, Tsu-Jae Liu, representantes internacionais e colegas de destaque na área de pesquisa multidisciplinar.

Em entrevista concedida à Assessoria de Comunicação do IFSC/USP, Bagnato expressou sua gratidão e compartilhou a honra de receber essa nova distinção:

“Essa conquista reflete o trabalho que venho desenvolvendo ao longo dos anos com meus estudantes e colaboradores. Nenhum resultado foi alcançado sozinho, e essa nomeação também pertence a todos que caminharam comigo. Como sempre digo: se ainda não mereço, vou continuar trabalhando para um dia merecer plenamente.”

A posse ocorreu durante o encontro anual da NAE, que neste ano teve como tema principal os impactos da Inteligência Artificial na engenharia. Foram discutidos os desafios que a IA impõe à formação de profissionais, ao desenvolvimento tecnológico e à adaptação das instituições educacionais. Sobre o assunto, o professor Bagnato destacou:

“Não devemos temer a Inteligência Artificial. Ela já é parte da nossa realidade. O importante agora é saber usá-la com responsabilidade e ética.”

O reconhecimento de Bagnato também simboliza o crescente destaque da ciência brasileira no cenário internacional. Cada vez mais, pesquisadores do país ocupam espaços de relevância em instituições de prestígio, contribuindo com conhecimento e inovação. Investir em ciência e tecnologia é fundamental para o progresso de qualquer nação, impulsiona a economia, gera empregos e melhora a qualidade de vida da população.

A cidade de São Carlos, com suas Universidades e Centros de pesquisa como USP e UFSCar, Embrapa, Centro Universitário, e Instituições de ensino e pesquisas, empresas de alta tecnologia e Parques tecnológicos, Instituições Empreendedoras e de classes, tem se consolidado como um polo de excelência científica e tecnológica. Este novo reconhecimento ao professor Bagnato é também um motivo de orgulho para toda a comunidade são-carlense, que há décadas apoia e celebra o avanço do conhecimento como motor de transformação social.

Fontes: Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador CEPOF – INCT – IFSC -USP e da Unidade EMBRAPII IFSC USP e Membro do Grupo de Óptica ; Assessoria de Comunicação – IFSC-USP; Me Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica – CEPOF – INCT -IFSC -USP