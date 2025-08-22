Cientista de São Carlos é reconhecido com o "Prêmio CBMM de Ciência e Tecnologia - 2025"

Rui Sintra - Crédito: arquivo pessoal

Foram divulgados, recentemente, os vencedores do “Prêmio CBMM de Ciência e Tecnologia – 2025”. Na categoria “Ciência”, o vencedor foi o Prof. Paulo Eduardo Artaxo Netto, pesquisador do Instituto de Física da USP (IFUSP), enquanto que na categoria “Tecnologia” o prêmio foi para o pesquisador do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP), Prof. Jarbas Caiado de Castro Neto, distinçõesque reconhecem projetos inovadores com impacto direto no desenvolvimento do país. Receber um dos mais importantes prêmios da ciência brasileira não é apenas motivo de celebração pessoal, mas também um marco para toda a comunidade científica e para a cidade de São Carlos, já que, para qualquer cientista, a ciência nunca é feita sozinha. O Prof. Jarbas Caiado de Castro Neto é Mestre em Física pela USP e PhD pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT), e professor titular do Instituto de Física de São Carlos (IFSC-USP), onde criou, em 1982, o Grupo de Óptica, hoje com cerca de 250 membros. Fundou diversas empresas e espaços de pesquisa de base tecnológica, entre eles, a Oficina de Óptica de Precisão do IFSC/USP, berço de inovações e empreendedorismo tecnológico único no país.

Os equipamentos desenvolvidos pelo Prof. Jarbas já ajudaram a preservar a visão de milhões de pessoas, como os lasers verdes empregados no tratamento da retina ocular, ferramenta-padrão dos oftalmologistas brasileiros. Seu trabalho está também em câmeras de satélites, microscópios, topógrafos e muitos outros instrumentos de precisão para oftalmologia, odontologia, agricultura, defesa e aplicações espaciais. Criado pela Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), o prêmio destaca anualmente cientistas cujas pesquisas contribuem para o avanço tecnológico e a inovação. Mais do que um troféu ou recurso financeiro, a premiação representa a valorização de trajetórias dedicadas à produção de conhecimento e ao fortalecimento da ciência nacional. Para a USP São Carlos e particularmente para o Instituto de Física de São Carlos, a conquista é igualmente relevante.



A visibilidade conquistada através deste prêmio projeta o trabalho realizado nos laboratórios e salas de pesquisa muito para além do meio acadêmico, abrindo portas para novas parcerias, financiamentos e colaborações internacionais. Além disso, fortalece a imagem da instituição como referência em pesquisa de ponta nacional e internacional, capaz de transformar conhecimento em soluções para a sociedade. Caros leitores, quando um pesquisador de nossa cidade é reconhecido dessa forma, não é apenas a sua carreira que ganha destaque: é também a instituição, os alunos e a própria ciência brasileira que são valorizados. Assim, o prêmio não marca apenas um ponto alto na trajetória de um cientista, mas reafirma a importância da pesquisa científica como motor do desenvolvimento econômico e social do Brasil. Parabenizo o Prof. Jarbas Caiado de Castro Neto pela importanteconquista do “Prêmio CBMM de Ciência e Tecnologia – 2025”.

Leia Também