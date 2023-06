Ciência - Jornalismo ao serviço da sociedade

Embora seja complexo, principalmente para quem não domina de forma ampla as “nuances” da Língua Portuguesa - sua escrita, seus sentidos, direcionamentos e particularidades, que são características daquele que considero ser um dos idiomas mais difíceis do mundo -, o certo é que é sempre um desafio tentar repassar para a sociedade temas relacionados com Ciência: novas descobertas, novos estudos e resultados obtidos nos laboratórios de universidades e centros de pesquisa, sejam eles públicos ou privados. E, quando redigimos algo para o público não especializado - público leigo -, nossa maior preocupação e responsabilidade é que esse público entenda de forma clara o que está sendo feito em seu benefício, seja nas áreas da saúde, meio-ambiente, novas tecnologias, etc.. E, é aí que entramos nós, jornalistas e comunicadores científicos, cuja missão é simplificar ao máximo tudo que está sendo desenvolvido na área científica. Ao comunicar ciência para a sociedade é essencial evitar jargões técnicos, sempre explicando os termos específicos quando necessário e fornecer contextos adequados para que as informações sejam compreendidas de forma significativa. O objetivo é capacitar esse público não especializado a entender e apreciar a ciência, fazendo com que ela se torne relevante e acessível para um público mais amplo. Os jornalistas e comunicadores científicos desempenham um papel importante ao traduzirem a linguagem técnica da ciência em uma linguagem que o público possa compreender, sendo que dessa forma eles ajudam a promover a alfabetização científica e a conscientização sobre as descobertas científicas, estimulando o interesse e a participação do público - principalmente dos mais jovens - em assuntos científicos e tecnológicos que afetam suas vidas e o mundo em geral.

Conforme tive a oportunidade de abordar na minha recente palestra proferida no âmbito da “6ª Escola de Pesquisadores do Campus USP de São Carlos”, a escolha das palavras e a forma como nos referimos às pessoas é importante para garantir uma comunicação inclusiva, sendo que o principal objetivo é sempre comunicar de forma clara e acessível, garantindo que todas as pessoas possam se envolver e compreender as informações apresentadas, já que existem inúmeras dificuldades que podem impedir que a sociedade entenda plenamente a ciência. A complexidade dos conceitos apresenta-se como uma dessas dificuldades - lidar com ideias e teorias altamente complexas e abstratas. Compreender esses conceitos pode exigir um conhecimento prévio e uma base sólida em disciplinas científicas específicas. Para muitas pessoas, a linguagem técnica e os princípios científicos podem ser difíceis de entender sem uma explicação adequada. Outra dificuldade que tem de ser superada relaciona-se com as barreiras linguísticas. A linguagem científica pode ser intimidativa e difícil de compreender para aqueles que não têm formação científica. Os jargões técnicos, termos específicos e acrônimos podem ser confusos e afastar as pessoas do interesse em entender a ciência. Falta de divulgação adequada é outro aspecto que necessita ser ponderado. Muitas vezes, os resultados científicos são publicados em revistas especializadas de acesso restrito ou em artigos complexos que são difíceis de acessar para o público em geral. A falta de divulgação efetiva e clara dos resultados científicos pode dificultar o acesso às informações científicas relevantes. Má interpretação ou desinformação contribuem para que a ciência possa ser mal interpretada ou deturpada por várias razões. Às vezes, os resultados científicos são simplificados em excesso ou apresentados de forma sensacionalista pelos órgãos de comunicação. Além disso, a desinformação científica deliberada ou os boatos podem confundir e levar a uma compreensão inadequada da ciência. Por último, o problema básico que é a ausência de uma alfabetização científica. Ela envolve a compreensão dos princípios básicos da ciência e a capacidade de avaliar criticamente as informações científicas, algo que é essencial para entender a ciência. Infelizmente, muitas pessoas não têm o nível adequado de conhecimento científico e habilidades para analisar e interpretar as informações científicas de forma correta.

Superar essas dificuldades requer esforços conjuntos - jornalistas e comunicadores científicos, cientistas, educadores e a própria sociedade. É importante investir na divulgação científica de qualidade, promover a alfabetização científica nas escolas, fornecer informações acessíveis e confiáveis para o público em geral e incentivar um diálogo aberto entre cientistas e sociedade. Dessa forma, a ciência pode se tornar mais compreensível e relevante para todos.

O autor é jornalista profissional / correspondente para a Europa pela GNS Press Association / EUCJ - European Chamber of Journalists / European News Agency) - MTB 66181/SP.

