Ciência brasileira vem lançando luz sobre o tratamento do câncer de pele

Nos laboratórios de pesquisas onde a ciência se mistura com histórias reais de esperança, o professor Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, do Instituto de Física de São Carlos (IFSC-USP), coordena pesquisas que vêm transformando a forma de tratar o câncer de pele no Brasil. À frente do CEPOF (Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica) - CEPIX – IFSC - USP, o pesquisador e sua equipe desenvolvem e aperfeiçoam a Terapia Fotodinâmica (PDT – Photodynamic Therapy), uma técnica moderna, menos invasiva e com resultados promissores no combate a esse tipo de câncer, o mais comum no país.

A PDT combina ciência e precisão: utiliza um medicamento fotossensibilizante aplicado na lesão e, após um período de absorção, a área é iluminada com uma fonte de luz específica. Essa interação gera uma reação que destrói seletivamente as células doentes, preservando os tecidos saudáveis ao redor. “O grande diferencial da fototerapia dinâmica é tratar o câncer de forma localizada, com menos efeitos colaterais e excelente recuperação estética”, destacam pesquisadores do grupo liderado por Bagnato, que há décadas atua na interface entre física, medicina e inovação tecnológica.

Além dos avanços científicos, o trabalho da equipe do CEPIX – CEPOF – Grupo de Óptica - IFSC-USP carrega um forte compromisso social. As pesquisas buscam tornar a PDT cada vez mais acessível, abrindo caminho para sua possível ampliação no Sistema Único de Saúde (SUS). Em um país de dimensões continentais e alta incidência de câncer de pele, especialmente em regiões de grande exposição solar, a adoção de tratamentos eficazes e de menor custo representa um impacto direto na qualidade de vida da população.

O tema ganha ainda mais relevância em dezembro, mês dedicado à conscientização e prevenção do câncer de pele, conhecido pela campanha “ Dezembro Laranja”. Enquanto a prevenção com o uso de protetor solar, roupas adequadas e acompanhamento médico, e ações preventivas em geral , continua sendo fundamental, iniciativas como as lideradas pelo professor Vanderlei Bagnato e equipe, mostram que a ciência nacional está preparada para oferecer soluções inovadoras, humanas e alinhadas às necessidades da saúde pública brasileira. É a pesquisa acadêmica cumprindo seu papel social: salvar vidas, iluminar caminhos e fortalecer o futuro da saúde, da ciência, e de novas tecnologias no Brasil.

Fontes: Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPIX – CEPOF – IFSC – USP e Membro do Grupo de Óptica – IFSC – USP ; Me. Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica – CEPIX – CEPOF – IFSC – USP – Grupo de Óptica.



