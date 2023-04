CEPOF – INCT – IFSC – USP : programação do evento que será realizado no Dia Internacional da Luz de 2023

Para comemoração do dia internacional da luz, o Grupo de Óptica – CEPOF – INCT – IFSC - USP irá realizar um evento especial voltado para este importante tema.

PROGRAMAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CONVITE PÚBLICO

13h: Apresentações Interativas e Gincana do Conhecimento : “ A Luz e suas maravilhas” para estudantes da rede pública e particular de ensino( fundamental e médio). Após a gincana educativa e científica ( ao final das aulas e com todos presentes), serão entregues os kits ( novo kit didático e educativo) para cada aluno da equipe vencedora.

Lembrando que nas demonstrações das aulas/palestras show, serão usadas várias das demonstrações e experimentos educativos e científicos que foram desenvolvidas pelo CEPOF – INCT – IFSC - USP ao longo dos anos, e que mostram e ensinam a base da óptica dos raios, cores e óptica física, dentre outros conceitos envolvendo a luz.,

15:30h – Planetário: “ O Nascimento do Sistema Solar” - A Equipe de Difusão Científica do CEPOF – INCT – IFSC – USP estará apoiando e explicando aos participantes importantes conceitos e a importância do tema, onde os participantes poderão vivenciar em uma “viagem educativa” no interior do planetário.

19:30h: Palestras Científicas e públicas: “Luz como solução para melhoria da saúde e bem estar “. Nessas palestras apresentadas pelos pesquisadores e membros do CEPOF – INCT – IFSC – USP serão apresentados os importantes avanços da ciência na área, e a contribuição destas linhas de pesquisas para toda sociedade.

MAIORES INFORMAÇÕES PARA SUA PARTCIPAÇÃO NA SECRETARIA DO GRUPO DE ÓPTICA – CEPOF – INCT – IFSC - USP

Grupo de Óptica "Milton Ferreira de Souza" (GO) - Portal IFSC https://www2.ifsc.usp.br/portal-ifsc/ (16) 3373-9823

Fontes: Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPOF – INCT – IFSC – USP, Equipe de Difusão Científica do CEPOF – INCT – IFSC – USP – PROVE, Equipe Organizadora e Membros do CEPOF – INCT – IFSC – USP.