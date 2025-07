Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica IFSC USP mantém seleto grupo de pesquisadores

Maria Luiza Ferreira Vicente é uma jovem doutoranda e pesquisadora do Instituto de Física de São Carlos (IFSC-USP), onde se especializa em biofotônica aplicada ao estudo de poluentes emergentes. Formada em Ciências Físicas e Biomoleculares pela mesma instituição, também concluiu seu mestrado no IFSC em parceria com a Faculdade de Medicina da USP, Laboratório de Patologia Experimental e Ambiental. Desde cedo, une a paixão pela física à urgência de compreender as emergências ambientais que afetam o planeta e a saúde humana.

Sua linha de pesquisa parte da aplicação da física óptica, mais especificamente, a biofotônica para gerar conhecimento e alertas sobre os efeitos concretos da poluição. Durante o mestrado, Maria Luiza demonstrou que partículas presentes na fumaça de veículos, o chamado black carbon , e que não são apenas inaladas, mas podem alcançar e se acumular em regiões do cérebro humano, evidenciando sua persistência nos órgãos. O estudo, concluído em 2023, acendeu um alerta sobre a exposição cotidiana à poluição nos centros urbanos.

Atualmente, em seu doutorado, a pesquisadora amplia esse olhar para o ambiente marinho. Em colaboração com o Laboratório Mediterrâneo de Oceanografia da Universidade de Toulon, na França, investiga como essas mesmas partículas se comportam no oceano, especialmente em microrganismos como os copépodes, pequenos zooplânctons que ocupam a base da cadeia alimentar. Sua pesquisa observa como os poluentes, levados ao mar, podem ser absorvidos por esses organismos e, através da bioacumulação, chegar a peixes e frutos-do-mar consumidos por humanos.

Por meio de um programa de dupla titulação, Maria Luiza desenvolve seu doutorado entre as duas instituições (USP e Universidade de Toulon), aprofundando-se em ciências marinhas e aplicando técnicas ópticas de ponta, como a microscopia com laser de dois fótons, para observar em tempo real como essas partículas interagem com organismos vivos.

Com um perfil interdisciplinar, Maria Luiza aplica a física óptica em contextos ambientais, aproximando ciência e sociedade. Seus resultados já foram apresentados em congressos internacionais nas áreas de óptica, fotônica, matéria orgânica e ciências ambientais. Natural de Rio Claro (SP) e formada pela ETEC Prof. Armando Bayeux da Silva, encontrou na física aplicada um caminho para contribuir com a ciência ambiental e buscar soluções para os desafios globais que enfrentamos.

Fontes: Maria Luiza Ferreira Vicente - Aluna de doutorado do CEPOF (IFSC-USP) e da Universidade de Toulon – França; Prof.Dr. Francisco Eduardo Gontijo Guimaraes – CEPOF – INCT – IFSC – USP – Grupo de Óptica; Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPOF – INCT – IFSC – USP e Membro do Grupo de Óptica; Me Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica – CEPOF – INCT – IFSC – USP – Grupo de Óptica.