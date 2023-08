Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica – CEPOF – IFSC - USP leva exposição de ciências, palestras e oficinas educacionais a Minas Gerais

Durante o evento, professores do CEPOF tiveram participação ativa. O Prof. Dr. Euclydes Marega Junior, Coordenador Geral de Difusão Científica do CEPOF, fez a palestra de abertura do Ciclo de Seminários, com o tema “A Ciência e Tecnologia Aplicada ao Desenvolvimento da Sociedade”. No dia seguinte, 15/08, participou do 3º Seminário Municipal de Ciência e Tecnologia: Ciências básicas Aplicadas à Sociedade, onde ministrou a palestra “Ciência para o Desenvolvimento Social e Econômico”. Ao final, o Prof. Euclydes doou kits educacionais da área de física para a Escola Estadual Clóvis Salgado.

A Profa. Dra. Wilma Barrionuevo, membro da equipe de Difusão Científica do CEPOF, também esteve envolvida em várias atividades. Além de explanar o conteúdo científico da exposição do CEPOF para os visitantes do evento, proferiu a palestra “Inovações na Ciência: Tecnologias e Boas Práticas de Ganho de Saúde e Bem-estar” e ofereceu oficinas experimentais de Ciência e Tecnologia para as escolas, utilizando kits educacionais interativos. As oficinas contaram com a participação ativa de estudantes e professores, os quais mostraram-se encantados com o aprendizado obtido. A professora participou, ainda, da mesa de encerramento do evento, ao lado de professores e coordenadores da Universidade Federal de Lavras e da Universidade do Estado de Minas Gerais, quando falou sobre cursos oferecidos pela USP e sobre o sistema de ingresso e de cotas disponíveis para estudantes de escolas públicas.

De acordo com o secretário municipal de Ciência e Tecnologia, Prof. Dr. Cícero Barbosa, o evento conta com parcerias importantes com instituições de ensino superior e institutos de pesquisa. Dentre elas está a USP - Campus São Carlos, que traz duas exposições temáticas: (1) “A vida – do invisível ao visível” – criada por pesquisadores do CEPOF e, também, a exposição “Bicho: quem te viu, quem te vê – animais do cerrado”, produzida pelo CDCC-USP – Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos. Participam também a UEMG – Universidade do Estado de Minas Gerais – Campus Passos, a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e a FUNED – Fundação Ezequiel Dias, de Belo Horizonte.

Prof. Dr Prof. Dr. Euclydes Marega Junior – CEPOF – INCT – IFSC -USP durante apresentação. Prof. Dr Prof. Dr. Euclydes Marega Junior – CEPOF – INCT – IFSC -USP durante apresentação.

Alunos e professores participando da Exposição de ciências: “A Vida: do Visível ao Invisível”, como parte do evento “10ª Semana Municipal de Ciência e Tecnologia” Alunos e professores participando da Exposição de ciências: “A Vida: do Visível ao Invisível”, como parte do evento “10ª Semana Municipal de Ciência e Tecnologia” Presidente da FINEP Dr. Celso Pansera e Comitiva com professores do IFSC – USP Presidente da FINEP Dr. Celso Pansera e Comitiva com professores do IFSC – USP

Fontes: Profa. Dra. Wilma Barrionuevo - CEPOF/USP,Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato - Coordenador CEPOF - INCT - IFSC - USP, Prof. Dr. Euclydes Marega Junior, Coordenador Geral de Difusão Científica do CEPOF, e Ms. Kleber Jorge Savio Chicrala - Jornalismo Científico e Difusão Científica CEPOF - INCT - IFSC - USP

No mês de agosto o Centro de Pesquisas em Óptica e Fotônica (CEPOF/INCT), alocado no IFSC/USP, levou para Minas Gerais a exposição de ciências: “A Vida: do Visível ao Invisível”, como parte do evento “10ª Semana Municipal de Ciência e Tecnologia”, que está sendo realizado na cidade São Sebastião do Paraiso, MG, entre os dias 6 e 31 de agosto e deverá receber cerca de 40 mil estudantes, professores e população geral. A atração está sendo promovida pela Prefeitura de São Sebastião do Paraíso, por meio das Secretarias Municipais de Ciência e Tecnologia, e de Educação e Cultura. O tema da Mostra deste ano é o “Mundo dos Insetos: uma viagem pelas curiosidades da natureza”, a qual traz réplicas robotizadas e sonorizadas, em tamanho gigante, de diversos animais pertencentes ao filo dos artrópodes, como insetos e aracnídeos.