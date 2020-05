Centro Avançado EESC para apoio à Inovação - EESCin

Fachada da EESC, no campus da USP em São Carlos – Foto: Divulgação - Crédito: Divulgação

Prof.Dr. Daniel Varela Magalhães -EESC - USP

A cidade de São Carlos, no interior do estado de São Paulo, tem se destacado nos últimos anos por sua intensa atividade científica e de viés inovador. A pequena cidade de menos de 250.000 habitantes conta com cinco Universidades (entre elas a Universidade de São Paulo - USP e a Universidade Federal de São Carlos - UFSCar), parques tecnológicos, incubadoras e espaços de trabalho colaborativo. No último levantamento, em 2018, atingiu a marca de um Doutor em Ciências para cada cem habitantes. Esse ambiente raro no mundo faz com que a cidade fervilhe rotineiramente em inovação tecnológica e novas descobertas.

Fundada em 1953, a Escola de Engenharia de São Carlos (EESC) da Universidade de São Paulo (USP) tem uma forte tradição em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, atuando em muitas áreas. Possui atualmente dez cursos de Engenharia (Aeronáutica, Ambiental, Civil, Computação, Elétrica, Materiais e Manufatura, Mecânica, Mecatrônica e Produção) e onze áreas de pós-graduação strictu sensu (Engenharias Ambiental, Hidráulica e Saneamento, Estruturas, Transporte, Produção, Elétrica, Mecânica, de Materiais, Geotecnia e Bioengenharia).

O envolvimento da EESC tem sido significativo e notório para dinamizar a economia e contribuir para o desenvolvimento da Cidade, do Estado e do País, não apenas pela formação de Engenheiros de alto nível, mas também pelos resultados de pesquisa, participando ou sediando grandes Centros de Pesquisa (nas áreas de Vidros, Matemática na Indústria, Óptica, Sistemas Autônomos, Robótica, Engenharia Aplicada à Saúde, Escoamento Multifásico, Manufatura Avançada, Recursos Hídricos e Estudos Ambientais e de Apoio à Inovação). Os Centros e Núcleos de Pesquisa atuam nos diversos campos de Engenharia de forma Transversal e Multidisciplinar, características que permitem atender aos temas mais atuais e desafiadores.

A EESC, em seu planejamento estratégico, assumiu o desafio de transferir de forma efetiva e proativa o conhecimento gerado na universidade para a sociedade. Nesse planejamento foi concebido o Centro Avançado EESC para apoio à Inovação, denominado EESCin, idealizado com a missão de “Apoiar a transferência para o mercado das tecnologias em desenvolvimento na EESC e promover a formação empreendedora nos diversos níveis de ensino e pesquisa”, enfatizando em sua proposta o diferencial da pré-incubação de startups e a característica singular de deixar a Universidade ativamente próxima das empresas que necessitam de seu conhecimento para incorporar novas tecnologias que promovam aumento de sua competitividade. O EESCin também atua como uma porta de entrada para atender uma demanda de mercado, ajudando a encontrar o pesquisador, ou grupo de pesquisadores, mais adequado da EESC ou de outras unidades do Campus de São Carlos, possuindo bastante capilaridade em sua atuação.

