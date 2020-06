Central de descontaminação de máscaras em São Carlos

A recente notícia da criação de uma central de descontaminação de máscaras na USP de São Carlos, através de um “banho” de ozônio, veio confirmar a eficácia do projeto de criação de uma câmara de ozônio desenvolvida pelo Grupo de Óptica do Instituto de Física de São Carlos (USP), em abril último, equipamento especialmente criado para a desinfecção de IPI’s - máscaras, jalecos e aventais, entre outros itens. É claro que, devido à emergência nacional, a criação deste equipamento foi pensada para dar assistência a todo o pessoal de saúde da cidade e região, prolongando, no caso concreto, a vida útil das máscaras descartáveis, atendendo a que, através deste processo, cada uma poderá ser descontaminada cerca de seis ou sete vezes (dependendo da sua tipologia). Com capacidade para descontaminar, de uma só vez, entre oitocentas e mil máscaras no espaço de duas horas, a câmara de ozônio desenvolvida pelos físicos da USP de São Carlos poderá dar um grande apoio às instituições e aos profissionais de saúde, numa altura em que, por conta da pandemia, os insumos hospitalares não só rareiam, como, também, apresentam preços bem acima do normal. Devidamente identificadas pelos seus proprietários, as máscaras são colocadas na câmara de ozônio, que é fechada hermeticamente, procedendo-se a partir daí a um ciclo que é repetido sete vezes, completando um total de duas horas. De forma automática, cada ciclo aciona as bombas instaladas na câmara, que começam por expelir todo o ar contido em um cilindro que recebe as máscaras infetadas, provocando um vácuo. Seguidamente, as bombas introduzem o ozônio até à capacidade máxima do cilindro, ficando o conjunto de máscaras “mergulhado” por vários minutos. Igualmente de forma automática, o sistema de bombas faz expelir o ozônio diretamente na atmosfera, que se transforma imediatamente em oxigênio e pronto: a descontaminação está concluída. No decurso da semana que agora acaba, o Instituto de Física de São Carlos construiu uma segunda câmara, atendendo ao fato de uma empresa de Minas Gerais ter solicitado a descontaminação e embalagem individual de cem mil máscaras destinadas aos profissionais de saúde, um trabalho que está sendo executado com o apoio de alunas e pós-graduandas do Instituto. Este é, certamente, um trabalho importantíssimo para apoio a todo o pessoal de saúde que trabalha incessantemente no combate à pandemia da COVID-19, comprovando a inestimável importância das universidades e polos de ciência e tecnologia na defesa e ao serviço da sociedade, e neste caso concreto aquelas que estão sediadas na cidade de São Carlos, como este exemplo da USP.

(*) O autor é Jornalista profissional / Membro da GNS Press Association (Alemanha) / Correspondente internacional freelancer. MTB 66181/SP.

