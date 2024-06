Biotrônica Agro: ascendendo com o apoio da Unidade EMBRAPII IFSC - USP e CEPOF INCT - IFSC/USP

Entrevistado: Haroldo Vieira – Diretor Biotrônica



Jovens empreendedores de São Carlos, com apoio de Universidades locais, da EMBRAPII – IFSC -USP, e do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) – INCT – Grupo de Óptica – IFSC – USP (coordenado pelo Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato), estão revolucionando a inovação tecnológica. A parceria com a Unidade EMBRAPII do IFSC/USP e CEPOF – INCT – Grupo de Óptica – IFSC – USP, tem impulsionado a transformação de pesquisas em tecnologias de ponta, focando em áreas como óptica, robótica e fármacos. Destacando-se nesse cenário está a Biotrônica, empresa que desenvolve tecnologias de ponta para facilitar o manejo de métricas do agronegócio.

Com visão e parcerias estratégicas, a Biotrônica que nasceu focada no esporte, expandiu para outros meios, criando soluções para o agronegócio e a indústria. Projetos recentes incluem o "Brinco do Gado" e um sensor de ruído ultrassônico para equipamentos industriais, permitindo manutenção preditiva eficaz.

Essas inovações são fruto da colaboração entre a EMBRAPII, o IFSC/USP e a equipe engajada da Biotrônica, demonstrando como a união entre pesquisa, empreendedorismo e tecnologia pode impulsionar avanços significativos na cidade e além.

O foco em conectividade da Biotrônica, tem revolucionado o setor agropecuário com inovações que facilitam a gestão e otimização das operações rurais. Um de seus produtos de destaque é o brinco do gado, um dispositivo inteligente que permite ao pecuarista monitorar em tempo real diversas métricas dos animais, como localização, saúde e comportamento. Essa tecnologia proporciona um controle mais eficaz do rebanho, melhorando a produtividade e a qualidade de vida dos animais, ao mesmo tempo que reduz custos operacionais.

Outro produto inovador da Biotrônica é o sensor do tanque de leite, que desempenha um papel crucial na cadeia de fornecimento de laticínios. Este sensor monitora a qualidade e a quantidade do leite armazenado, enviando notificações às cooperativas assim que os parâmetros ideais são atingidos. Dessa forma, os pequenos produtores conseguem garantir que seu leite seja coletado no momento certo, evitando desperdícios e garantindo que seu produto chegue fresco e em excelentes condições ao mercado. Essa tecnologia não só facilita as vendas, mas também assegura que os consumidores finais recebam um produto de alta qualidade.

Haroldo Vieira – Diretor da Startup Biotrônica

O sucesso dessas tecnologias é amplificado pelo uso do NBIoT - Narrowband Internet of Things, uma solução inovadora que a Biotrônica utiliza para expandir a conectividade dos dispositivos em regiões remotas onde a internet é limitada ou inexistente. Este protocolo de comunicação permite a transmissão de dados a longas distâncias com baixo consumo de energia, viabilizando a implementação de dispositivos inteligentes em áreas rurais afastadas. Graças a essa abordagem, a Biotrônica está quebrando barreiras tecnológicas e levando avanços significativos a locais onde, anteriormente, a conectividade era um desafio insuperável.

Fontes: Haroldo Vieira – Diretor Biotrônica ; Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador CEPOF – INCT – IFSC – USP e EMBRAPII – IFSC – USP , Ms. Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica CEPOF – INCT – IFSC -USP