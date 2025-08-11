Auxílio-acidente: você pode estar perdendo dinheiro após acidente e nem sabe

patriciazani -

Muita gente passa por um acidente e acaba com sequelas que dificultam o dia a dia e o trabalho. O que poucos sabem é que existe um benefício chamado auxílio-acidente, que pode ajudar no seu orçamento mensal — um direito seu que não pode ficar esquecido.

Quem tem direito ao auxílio-acidente?

Se você sofreu um acidente e ficou com alguma limitação permanente que atrapalha sua capacidade de trabalhar, é importante saber que pode ter direito a esse benefício. Para isso, você precisa:

Ter qualidade de segurado no momento do acidente;

Estar vinculado a uma das categorias abaixo na época do acidente: Empregado urbano ou rural (com carteira assinada); Empregado doméstico (para acidentes após 1º de junho de 2015); Trabalhador avulso; Segurado especial (trabalhador rural familiar).



Não se preocupe com carência — para esse benefício, você não precisa cumprir tempo mínimo de contribuição, basta estar segurado.

Quem não tem direito?

Infelizmente, quem contribui por conta própria (contribuinte individual) ou voluntariamente (contribuinte facultativo) não tem direito ao auxílio-acidente.

O que dificulta o acesso ao benefício?

Muitos trabalhadores enfrentam a falta de informação, a burocracia do INSS e até negativas injustas. O órgão pode negar o pedido mesmo quando a limitação é clara, o que gera frustração e insegurança financeira para quem já passa por dificuldades físicas e emocionais. Além disso, a maioria dos segurados acha que só tem direito ao benefício quando a incapacidade é total, o que não é o caso.

Como garantir o seu direito?

Guarde todos os documentos médicos que comprovem as sequelas — exames, laudos e relatórios. Peça a perícia médica no INSS e, se o pedido for negado, não desista. Procure ajuda de um advogado especializado para recorrer e garantir que seu direito seja respeitado.

Sequela antiga ou mínima? Você também pode ter direito!

Mesmo que a sequela seja antiga ou mínima, o segurado pode ter direito ao auxílio-acidente, recebendo até 5 anos de valores retroativos. Essa retroatividade pode representar uma ajuda financeira significativa para quem precisa.

Como solicitar?

O benefício pode ser requerido diretamente no INSS pelo próprio segurado. Depois, aguarde o contato do INSS com a data e horário da perícia médica — eles agendam e avisam com antecedência.

Você também pode acompanhar tudo pelo aplicativo ou site Meu INSS, na opção “Consultar Pedidos”.

E a perícia médica?

Você precisará comparecer ao INSS para a perícia, que é o momento de mostrar seu quadro. Em alguns casos, a perícia pode ser feita em casa ou no hospital, se for necessário.

Documentos que você deve levar

CPF

Documento com foto

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)

Todos os documentos médicos que comprovem sua sequela permanente e a limitação parcial para o trabalho.

Um detalhe importante

O auxílio-acidente vai até você se aposentar, pedir a Certidão de Tempo de Contribuição para outro regime ou até o seu falecimento.

Passar por um acidente e lidar com sequelas já é difícil — por isso, é fundamental conhecer seus direitos para não perder nenhum benefício que pode ajudar a manter a qualidade de vida e o orçamento da família.

Além disso, o valor recebido pode aumentar o valor da sua aposentadoria e até antecipá-la.

Se precisar, procure um especialista para tirar suas dúvidas e garantir que você receba o que tem direito. Você não está sozinho nessa.

