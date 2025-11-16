AUSPIN celebra 20 anos e homenageia Prof. Vanderlei Salvador Bagnato e Freid Artur em evento especial em São Carlos

No último dia 13 de novembro, por volta das 15h, o Auditório Fernão Stella Rodrigues Germano, no ICMC da USP São Carlos, foi palco de um momento especial: a homenagem ao Prof. Vanderlei Salvador Bagnato, durante o evento comemorativo “AUSPIN 20 Anos: Conectando Inovação, Universidade e Sociedade”. A celebração marcou as duas décadas da Agência USP de Inovação (AUSPIN) e reuniu pesquisadores, startups, autoridades e membros da comunidade acadêmica e geral para refletir sobre o papel estratégico da inovação no desenvolvimento do país.

A programação transmitida ao vivo pelo canal ICMC TV, no YouTube e pelos canais de comunicação, destacou a trajetória da AUSPIN desde sua criação, em 2005, até sua consolidação como uma ponte essencial entre o conhecimento científico e a sociedade. Spin-offs, empresas parceiras, gestores de inovação e estudantes estiveram presentes para celebrar conquistas e debater os novos rumos da inovação universitária.

Uma tarde de celebração e reconhecimento

O evento teve início às 14h com uma Sessão Solene que contou com a presença de diversas autoridades universitárias, entre elas o Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação da USP, Prof. Paulo Nussenzveig, o coordenador da AUSPIN, Prof. Luiz Henrique Catalani, e representantes de diferentes unidades do campus de São Carlos.

Às 15h, durante a sessão de homenagens, o Prof. Vanderlei Salvador Bagnato, do Instituto de Física de São Carlos (IFSC–USP), foi reconhecido por sua extensa contribuição à inovação, à ciência e ao desenvolvimento tecnológico no país. Também foi homenageado Freid Artur, do Polo AUSPIN São Carlos, pelo trabalho dedicado ao ecossistema de inovação da região.

Reflexões sobre inovação e futuro

Após um coffee break, às 16h, teve início um painel com especialistas da Agência, que discutiram temas essenciais para o avanço da inovação no ambiente universitário. Entre os assuntos abordados estiveram:

• Proteção e confidencialidade em propriedade intelectual, com Maria Aparecida de Souza;

• Inteligência competitiva aplicada à pesquisa, com a Profa. Fernanda Basso;

• Casos de sucesso em transferência de tecnologia na saúde, apresentados pela Dra. Flávia Prado Vicentin;

• Cotitularidade e repartição de resultados em parcerias de P&D, com Alexandre Lima.

O debate foi moderado por Neylor Fabiano, do Polo AUSPIN São Carlos, que destacou a importância da integração entre universidade e mercado para promover soluções inovadoras e impacto social.

Encerramento

O evento foi finalizado às 17h, com agradecimentos e considerações do Prof. Emanuel Carrilho, vice-coordenador da AUSPIN, que reforçou o compromisso da Agência com a promoção da ciência e da inovação nos próximos anos.

AUSPIN conectando ideias, pessoas e a sociedade

Com duas décadas de atuação, a AUSPIN se consolida como uma das principais referências nacionais em inovação acadêmica, contribuindo para a formação de ecossistemas tecnológicos, apoio a startups e transferência de tecnologias que impactam positivamente a vida das pessoas, e trabalha no sentido de desenvolver a ciência, a tecnologia, a inovação e o País.

Fontes: AUSPIN – Agência USP de Inovação; Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato (IFSC–USP); Grupo de Óptica – CEPOF/INCT – IFSC–USP e Embrapii–IFSC–USP;

Me. Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica – CEPOF – INCT – IFSC – USP.