(16) 99963-6036
domingo, 16 de novembro de 2025
Artigos científicos com Kleber Chicrala

AUSPIN celebra 20 anos e homenageia Prof. Vanderlei Salvador Bagnato e Freid Artur em evento especial em São Carlos

16 Nov 2025 - 08h44Por Kleber Chicrala
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
AUSPIN celebra 20 anos e homenageia Prof. Vanderlei Salvador Bagnato e Freid Artur em evento especial em São Carlos -

No último dia 13 de novembro, por volta das 15h, o Auditório Fernão Stella Rodrigues Germano, no ICMC da USP São Carlos, foi palco de um momento especial: a homenagem ao Prof. Vanderlei Salvador Bagnato, durante o evento comemorativo “AUSPIN 20 Anos: Conectando Inovação, Universidade e Sociedade”. A celebração marcou as duas décadas da Agência USP de Inovação (AUSPIN) e reuniu pesquisadores, startups, autoridades e membros da comunidade acadêmica e geral para refletir sobre o papel estratégico da inovação no desenvolvimento do país.

programação  transmitida ao vivo pelo canal ICMC TV, no YouTube e pelos canais de comunicação, destacou a trajetória da AUSPIN desde sua criação, em 2005, até sua consolidação como uma ponte essencial entre o conhecimento científico e a sociedade. Spin-offs, empresas parceiras, gestores de inovação e estudantes estiveram presentes para celebrar conquistas e debater os novos rumos da inovação universitária.

                             Uma tarde de celebração e reconhecimento

O evento teve início às 14h com uma Sessão Solene que contou com a presença de diversas autoridades universitárias, entre elas o Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação da USP, Prof. Paulo Nussenzveig, o coordenador da AUSPIN, Prof. Luiz Henrique Catalani, e representantes de diferentes unidades do campus de São Carlos.

Às 15h, durante a sessão de homenagens, o Prof. Vanderlei Salvador Bagnato, do Instituto de Física de São Carlos (IFSC–USP), foi reconhecido por sua extensa contribuição à inovação, à ciência e ao desenvolvimento tecnológico no país. Também foi homenageado Freid Artur, do Polo AUSPIN São Carlos, pelo trabalho dedicado ao ecossistema de inovação da região.

                                   Reflexões sobre inovação e futuro

Após um coffee break, às 16h, teve início um painel com especialistas da Agência, que discutiram temas essenciais para o avanço da inovação no ambiente universitário. Entre os assuntos abordados estiveram:

• Proteção e confidencialidade em propriedade intelectual, com Maria Aparecida de Souza;
• Inteligência competitiva aplicada à pesquisa, com a Profa. Fernanda Basso;
• Casos de sucesso em transferência de tecnologia na saúde, apresentados pela Dra. Flávia Prado Vicentin;
• Cotitularidade e repartição de resultados em parcerias de P&D, com Alexandre Lima.

O debate foi moderado por Neylor Fabiano, do Polo AUSPIN São Carlos, que destacou a importância da integração entre universidade e mercado para promover soluções inovadoras e impacto social.

                                                      Encerramento

O evento foi finalizado às 17h, com agradecimentos e considerações do Prof. Emanuel Carrilho, vice-coordenador da AUSPIN, que reforçou o compromisso da Agência com a promoção da ciência e da inovação nos próximos anos.

                           AUSPIN conectando ideias, pessoas e a sociedade

Com duas décadas de atuação, a AUSPIN se consolida como uma das principais referências nacionais em inovação acadêmica, contribuindo para a formação de ecossistemas tecnológicos, apoio a startups e transferência de tecnologias que impactam positivamente a vida das pessoas, e trabalha no sentido de desenvolver a ciência, a tecnologia, a inovação e o País.

Fontes: AUSPIN – Agência USP de Inovação; Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato (IFSC–USP); Grupo de Óptica – CEPOF/INCT – IFSC–USP e Embrapii–IFSC–USP;
Me. Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica – CEPOF – INCT – IFSC – USP.

Leia Também

Paciente que teve gaze esquecida no abdômen será indenizado
Artigos Jurídicos Abalan Fakhouri08h00 - 16 Nov 2025

Paciente que teve gaze esquecida no abdômen será indenizado

Número de divórcios cresce 4,9% no Brasil e falta de dinheiro é apontada como uma das principais causas
Colunistas13h11 - 15 Nov 2025

Número de divórcios cresce 4,9% no Brasil e falta de dinheiro é apontada como uma das principais causas

Aposentadoria por incapacidade permanente: entenda quem tem direito, como pedir e o que fazer se o INSS negar
Fique ligado com Patricia Zani16h09 - 14 Nov 2025

Aposentadoria por incapacidade permanente: entenda quem tem direito, como pedir e o que fazer se o INSS negar

Com participação do IFSC/USP - Cientistas propõem novo método para prever vulnerabilidade de espécies ao aquecimento global
Artigo Rui Sintra15h24 - 14 Nov 2025

Com participação do IFSC/USP - Cientistas propõem novo método para prever vulnerabilidade de espécies ao aquecimento global

Divórcio sem acordo: como a justiça divide os bens do casal
Direito em foco, conhecimento em pauta17h10 - 10 Nov 2025

Divórcio sem acordo: como a justiça divide os bens do casal

Últimas Notícias