Anvisa - A ineficácia de uma empresa pública

Quando o cidadão comum paga seus tributos - que no Brasil são de valores astronómicos -, ele espera dos serviços públicos a máxima competência, pois o direito a esses serviços é indiscutível. A pior coisa que pode acontecer a um cidadão de bem, que todos os meses contribui para que a máquina pública funcione eficazmente na resolução e facilitação de suas demandas, é quando ela não corresponde minimamente ao que se espera, ou seja, quando ela não cumpre a sua obrigação para com o contribuinte. Podíamos aqui elencar dezenas de empresas públicas e órgãos estatais que, por não conseguirem cumprir suas obrigações, deveriam simplesmente deixar de existir, ou, no mínimo, sofrerem profundas alterações. O mais recente caso de ineficácia de uma empresa pública remete-nos à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), um órgão engessado, que atua e sempre atuou num emaranhado de burocracia, enredando a sociedade em processos morosos, prejudicando muitas vezes essa mesma sociedade que o mantém com seus impostos, como é o caso dessa mesma agência só ter liberado agora a produção do ventilador pulmonar “Inspire”, desenvolvido pela Escola Politécnica (Poli) da Universidade de São Paulo (USP), após cinco meses do anúncio do projeto e de cerca de 200 pesquisadores terem finalizado os testes com o aparelho. Este aparelho demora duas horas para ser produzido e é 15 vezes mais barato do que os importados. A pergunta que fica para os meus leitores é: “A Anvisa serve a quem?”

(*) O autor é Jornalista profissional / Membro da GNS Press Association (Alemanha) / Correspondente internacional freelancer. MTB 66181/SP.

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

