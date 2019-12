Ano novo... Novas oportunidades!

O ano de 2020 chegou e com este novo ano, novas oportunidades virão. Porém, novas oportunidades só surgem de verdade, para quem espera com fé e se abre ao novo com toda coragem e determinação de ser ou conseguir algo muito melhor do que já se tem ou é. E principalmente, para quem age e persiste, mesmo quando tudo não vai como se tinha expectativa.

Durante o ano de 2019, você acredita que conseguiu agir de fato, para conquistar seus objetivos? Ou desistiu na primeira barreira que apareceu? Ou então responsabilizou outras pessoas por suas falhas?

Você acha que sua mente se abriu ao novo e você aproveitou as novas possibilidades que a vida te apresentou? Ou o medo de arriscar ou do que as pessoas iam pensar a seu respeito te impediu?

Todo dia é dia de tomar decisões e arriscar novos rumos. Muitas pessoas passam a vida com medo de mudar de direção e do que podem encontrar pela frente, mas decidir arriscar ou aproveitar o que a vida te mostra como oportunidade para evoluir e com isso ajudar outras pessoas a fazer o mesmo, não significa que você precisa sair fazendo o que bem entende e do jeito que você acha melhor; pelo contrário, aproveitar o novo e arriscar pede planejamento antecipado, aprendizado continuo, estudo de quais caminhos serão melhores seguir e muita, mas muita, ação envolvida. Mesmo com toda preparação e dedicação, erros aparecerão o tempo todo, a questão não é errar e sim através do erro encontrar a melhor solução possível.

Dependendo do perfil da pessoa, ela acredita que falhar é o fim do mundo e precisa ser perfeita em suas decisões ou que não é capaz disso ou daquilo, e adiam suas ações por pura insegurança; quando na verdade, todas as pessoas são capazes de apresentar as suas melhores qualidades e forças ao mundo.

A maior oportunidade que as pessoas tem atualmente é a de poder aprender qualquer coisa a qualquer momento através dos meios de comunicação que estão presentes na vida da maioria das pessoas. E que muitas delas, infelizmente, só usam para brigas, discussões ridículas sem propósito com amigos e parentes ou então para entretenimento que só servem para alienação mental dos que assistem.

Diante disso, você acha que é capaz de realmente fazer algo novo para melhorar sua vida e a vida das pessoas a sua volta em 2020? O que você pode inovar em seus hábitos daqui para frente? O que você já pode deixar para trás e recomeçar de outra maneira?

Saiba que você é capaz de conquistar a paz interior, a alegria de viver, o trabalho ideal para suas qualidades; contudo, o autoconhecimento é o primeiro passo para você se aproximar do que a vida tem de melhor para você e sempre buscar aprender todos os dias algo novo é fundamental.

Lembre-se que água parada apodrece, mas quando flui constantemente se torna cristalina. O que você decide ser, água parada ou água que corre livremente?

Que você permita transformar seu ano de 2020 em repleta realizações, paz interior, amor a vida, alegria constantes e que o novo faça parte de sua vida todos os dias, pois você é uma pessoa maravilhosa e veio para o mundo para mostrar o seu melhor e aprender com o melhor das outras pessoas. Um forte abraço!

(*) A autora é Palestrante Motivacional, Escritora, Professora, Facilitadora do autoconhecimento auxiliando as pessoas a transformarem seus objetivos em resultados, da cidade de São Carlos, graduada em Administração de empresas, no Centro Universitário de Araraquara, pós em gestão de produção pela UFScar, Coaching pela SLAC - Sociedade Latino Americana de Coaching. Contato e sugestões: faleconosco@saocarlosagora.com.br

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

