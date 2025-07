Alerta: o golpe do falso advogado está fazendo vítimas; saiba como se proteger

Compartilhar no facebook

patriciazani

Imagine você, tranquilo em casa, quando recebe uma mensagem no WhatsApp ou um telefonema de alguém que diz ser seu advogado. A pessoa tem seu nome completo, informações sobre um processo que você está aguardando e ainda usa uma foto do escritório, ou do seu advogado. Cuidado: pode ser golpe!

Infelizmente, muita gente caiu nessa armadilha, perdendo dinheiro suado acreditando que está lidando com um profissional de verdade.

Como funciona o golpe?

Os golpistas se aproveitam da boa-fé das pessoas e da falta de informação. Eles passam por advogados ou secretárias de escritórios de advocacia e dizem que você tem direito a receber um dinheiro — seja uma aposentadoria, uma indenização, ou valores atrasados. Mas, para “liberar o valor”, pedem uma transferência via PIX .

Eles parecem convincentes, porque pegam informações reais que estão nos sites da Justiça — já que a maioria dos processos é pública. Com isso, sabemos seu nome, número do processo e até os valores envolvidos.

Exemplos que estão acontecendo

Seu José, com processo na Justiça e aguardando o pagamento do precatório, recebeu uma mensagem dizendo que precisava pagar uma "taxa de liberação" de R$ 4.000,00 para receber R$ 80 mil em atrasados. Ele fez o PIX. Nunca mais viu o dinheiro.

Dona Maria, vítima de um acidente, recebeu uma ligação dizendo que ela ganharia R$ 15 mil, mas só se pagasse antes uma “taxa do Tribunal”. Ela acreditou — afinal, a pessoa sabia detalhes do processo — e caiu no golpe.

Como se proteger?

Fique atento a qualquer mensagem ou ligação pedindo dinheiro.

Nunca faça transferências sem confirmar diretamente com o advogado, preferencialmente por telefone ou vídeo chamada.

Cuidado com números desconhecidos, mesmo que tenham a foto do profissional.

Lembre-se: advogados não pedem PIX por WhatsApp para liberar valores de processo.

Se você receber esse tipo de contato:

Faça uma captura de tela da conversa;

Anote o número do golpista;

Guarde o comprovante, se já tiver feito o pagamento;

Registre um Boletim de Ocorrência o mais rápido possível.

Dica importante

Sempre que tiver dúvidas, converse com seu advogado. Prefira confirmar por vídeo ou pessoalmente. Se algo parecer estranho, confie no seu instinto e não transfira nenhum valor sem ter certeza absoluta.

Ninguém está totalmente livre de cair em golpes, ainda mais com tantas ferramentas falsas circulando por aí. Por isso, a melhor defesa é a informação.

