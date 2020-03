Adapte-se às mudanças

Você consegue se adaptar-se facilmente às mudanças que ocorrem em sua vida? Ou sente muita insegurança a ponto de não conseguir lidar com um novo desafio?

Mudanças ocorrem todos os dias na vida de cada pessoa, porém, muitas pessoas não conseguem visualizar caminhos alternativos para resistir ou persistir com garra e determinação diante das dificuldades, novidades ou novas oportunidades. Isso muitas vezes, gera em algumas pessoas, uma sensação de impotência e insegurança.

Mas como conseguir achar uma saída inteligente para esses acontecimentos que são constantes e tão presentes no dia a dia, sem se desgastar ou perder energia atoa?

Mirar na solução é uma estratégia fundamental, que deve acontecer quando se trata de enfrentar o novo, pois é buscando soluções que se consegue aprender algo diferente, falar com alguém que pode ajudar, passar naquela entrevista tão esperada, enfim, soluções facilitam a vida.

Quando alguém está sempre pronto para adaptar-se às mudanças que ocorrem em sua vida, a mesma começa a fluir com facilidade, tranquilidade, harmonia, melhores caminhos a seguir, mais sucesso pessoal e profissional, menos ansiedade e tristeza.

Para que uma pessoa possa ter clareza em encontrar soluções ao invés de reclamar o tempo todo, é preciso desenvolver o autoconhecimento. Com isso, é possível entender quais são suas fraquezas, defeitos, forças, qualidades e limitações para saber quando e como agir.

Desenvolver o autoconhecimento auxilia qualquer pessoa a aprender se adaptar a inúmeras mudanças que a vida lhe apresentar. Seja agradável ou não. Para isso, é necessário vontade, determinação e principalmente ação, em se desafiar a si mesmo o tempo todo ao autoconhecimento.

Que o autoconhecimento e aprendizado faça sempre parte de sua vida, muito obrigada, um grande abraço até o próximo artigo!

(*) A autora é Palestrante Motivacional, Escritora, Professora, Facilitadora do autoconhecimento apoiando as pessoas a transformarem seus objetivos em resultados, da cidade de São Carlos, graduada em Administração de empresas, no Centro Universitário de Araraquara, pós em gestão de produção pela UFScar, Coaching pela SLAC - Sociedade Latino Americana de Coaching. Contato e sugestões: faleconosco@saocarlosagora.com.br

