A responsabilidade do ex-sócio pelos débitos da sociedade

Primeiramente cumpre destacar que o art. 1003, parágrafo único do Código Civil, diz que até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.

Além disso, nos termos do disposto no art. 1.032, a retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.

O prazo de dois anos a que se refere a lei se aplica às obrigações assumidas na gestão do sócio retirante ou àquelas surgidas depois, enquanto não promovida a alteração da ficha cadastral da empresa.

Portanto, sem o transcurso do tempo após a averbação da retirada, subsiste a responsabilidade residual do sócio retirante, motivo pelo qual permanecem responsáveis pelas dívidas sociais (artigo 1.032 do Código Civil).

Dessa forma, o sócio retirante deverá responder pelos débitos sociais existentes no instante em que deixou a sociedade somente até 2 (dois) anos após a averbação.

(*) O autor é advogado, sócio do Escritório Fauvel e Moraes Sociedade de Advogados, Especialista em Direito Tributário pela Unisul, Pós Graduado em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra, MBA em Gestão de Tributos pela Unicep, Fundador e Ex Presidente da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB/SP ( 2011/2018) , Diretor da Andmap Associação Nacional de Direito Marítimo, Aduaneiro e Portuário, atual Presidente da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB em São Carlos.

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

